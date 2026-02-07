海南航空客機擋風玻璃破裂　緊急放油折返布魯塞爾

當地時間2月6日，海南航空一架執行布魯塞爾飛往北京航線的HU492航班，起飛後不久因駕駛艙風擋出現破裂故障，機組採取緊急處置措施後安全返航布魯塞爾機場，機上旅客及機組人員均平安無恙。

下機才看到擋風玻璃裂紋

《新京報》報道，據民用航空網消息，涉事航班為波音787-9寬體機，註冊號B-1546，機齡7.1年，原定從比利時布魯塞爾機場飛往北京首都機場T2航站樓，航程約7,945公里。航班管家APP顯示，該班機原計劃當地時間12時20分起飛，預計7日凌晨4時40分抵達北京，但在起飛近2小時後的當地時間下午2時18分返航降落。