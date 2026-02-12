河南女「跑腿盡孝」10元一單超受歡迎　預約排到年初五(有片)

河南一名90後女子，因為工作長期接觸留守老人與兒童，逐漸了解到不少老人因子女常年在外，生活起居與情感陪伴都面臨困難。從去年3月起接「跑腿」服務，替外出打拼的子女探望家中父母，收費十分貼地，每一單僅收10元人民幣(下同)而大受歡迎，隨著年關將近，她的預約行程已排到正月初五(21日)。
綜合《九派新聞》、《百姓關注》等內地媒體報道，河南省商丘市民權縣雙塔鎮的90後女子王艷華，從去年3月起，開始嘗試做「跑腿」服務，替外出打拼的子女為家中父母買生活用品、送飯菜，甚至轉達他們難以親口說出的關心與牽掛。王艷華受訪時表示，起初只是出於幫忙的心態，並未打算收費，但隨著服務時間拉長，不少老人子女覺得過意不去，主動要求她定價。最終，她將費用定為每單10元，並澄清這並非人工費，而是補貼車輛損耗、保養與電費。
王艷華：老人最迫切的是陪伴與情感連結
王艷華真正投入後，發現需求遠超預期。近1年來，她已為數百個家庭提供服務，服務範圍也不斷擴大，從雙塔鎮延伸至周邊鄉鎮，但鄉鎮內收費仍維持10元一單，她的電動汽車買入不足1年，行駛里程已逾2.5萬公里。長時間奔波讓王艷華將自己形容為留守老人的「臨時女兒」，她認為，留守老人最迫切的並非物質，而是陪伴與情感連結，她說：「他們嘴上不說，心裡都盼著孩子能在身邊」。
今年春節，將是王艷華做跑腿服務以來的首個新年，但她不打算休息，希望儘快將年貨與心意送到老人手中，而近日訂單明顯增加，甚至有人提前10多天預約，行程已排到正月初五。不過，王艷華要照顧3個孩子，又經營自媒體，近期每天僅睡約4小時。她坦言，已開始考慮尋找幫手分擔工作，盼在幫助他人的同時，也能讓自己稍作喘息，現時，她最簡單的心願，只是「好好睡一覺」。