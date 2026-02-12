河南女「跑腿盡孝」10元一單超受歡迎　預約排到年初五(有片)

河南一名90後女子，因為工作長期接觸留守老人與兒童，逐漸了解到不少老人因子女常年在外，生活起居與情感陪伴都面臨困難。從去年3月起接「跑腿」服務，替外出打拼的子女探望家中父母，收費十分貼地，每一單僅收10元人民幣(下同)而大受歡迎，隨著年關將近，她的預約行程已排到正月初五(21日)。

綜合《九派新聞》、《百姓關注》等內地媒體報道，河南省商丘市民權縣雙塔鎮的90後女子王艷華，從去年3月起，開始嘗試做「跑腿」服務，替外出打拼的子女為家中父母買生活用品、送飯菜，甚至轉達他們難以親口說出的關心與牽掛。王艷華受訪時表示，起初只是出於幫忙的心態，並未打算收費，但隨著服務時間拉長，不少老人子女覺得過意不去，主動要求她定價。最終，她將費用定為每單10元，並澄清這並非人工費，而是補貼車輛損耗、保養與電費。