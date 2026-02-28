新疆女自然受孕五胞胎誕一男四女　實現六千萬份之一奇蹟

一場跨越數千公里的生命接力，最終在武漢開花結果。內地一名來自新疆的24歲產婦迪麗，因自然受孕懷上極其罕見的「五胞胎」，於26日凌晨在湖北武漢大學中南醫院經由多學科醫療團隊的通力合作，順利剖腹產下1名男嬰與4名女嬰。醫學數據顯示，自然受孕五胞胎的概率僅約六千萬分之一，此次母子平安不僅是生命的奇蹟，也刷新了該院多胎妊娠接生的紀錄。
患有PCOS原難受孕
根據武漢大學中南醫院提供的消息，這名產婦因患有多囊性卵巢綜合症（PCOS）原難受孕，卻在去年8月驚喜獲得這份「五份大禮」。
由於高危險妊娠風險極大，迪麗在其他多胞胎家長的推薦下，跨越千里尋求曾參與醫療紀錄片《生門》拍攝、擁有豐富產科救治經驗的名醫李家福協助。李家福團隊在孕期便建立了由產科、新生兒科、麻醉科等多部門組成的「守護群」，為返回新疆的迪麗實時在線提供遠端醫學諮詢與孕期監測。
屬於極早產且極低體重兒
2月25日深夜，懷孕近29周的迪麗出現胎膜早破跡象，醫院隨即啟動應急剖宮產預案。26日凌晨2時許，在20多位醫護人員的接力下，5名寶寶依序誕生。五胞胎體重介於870克至1,030克之間，雖然屬於極早產且極低體重兒，但幸運的是5人的健康評分均在6分以上，目前生命體徵穩定，正於新生兒加護病房接受進一步觀察與照護，早產寶寶們陸續還需闖過呼吸、感染與營養等關卡。
手術主刀醫師李家福感慨表示，這是他從業以來接生過最多胎的一次妊娠。為了確保產婦安全，團隊在術中採取了自體血回輸與促子宮收縮藥物等措施，有效預防了多胞胎分娩常見的大出血風險。目前，產婦迪麗恢復情況良好，預計將於近日出院。這宗罕見的案例不僅引發網友熱議，也再次展現了高難度產科救治的專業實力。
