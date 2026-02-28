新疆女自然受孕五胞胎誕一男四女　實現六千萬份之一奇蹟

一場跨越數千公里的生命接力，最終在武漢開花結果。內地一名來自新疆的24歲產婦迪麗，因自然受孕懷上極其罕見的「五胞胎」，於26日凌晨在湖北武漢大學中南醫院經由多學科醫療團隊的通力合作，順利剖腹產下1名男嬰與4名女嬰。醫學數據顯示，自然受孕五胞胎的概率僅約六千萬分之一，此次母子平安不僅是生命的奇蹟，也刷新了該院多胎妊娠接生的紀錄。

患有PCOS原難受孕

根據武漢大學中南醫院提供的消息，這名產婦因患有多囊性卵巢綜合症（PCOS）原難受孕，卻在去年8月驚喜獲得這份「五份大禮」。