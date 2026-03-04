山東41歲打鐵花網紅　中一氧化碳毒離世(有片)

打鐵花是一項源自北宋、興盛於明清的中國國家級非物質文化遺產。山東菏澤41歲打鐵花網紅「村夫」，於除夕夜打鐵花後把剩下的炭帶回家取暖，不幸一氧化碳中毒離世，遺下兩名最大僅10歲的女兒。
根據內地媒體《紅星新聞》報道，「村夫」的弟弟王先生表示，「村夫」於除夕夜(2月16日)表演完打鐵花後，不忍浪費，把沒燒完的炭帶回家取暖。第二天中午，弟弟敲門無人應，遂爬墻進去才發現「村夫」不省人事，送醫搶救無效，死因推斷為一氧化碳中毒。弟弟說，日子剛有好轉，人卻沒了。
網民：打鐵花好美 他真的很努力！
王先生指，「村夫」是兩個女兒的單親爸爸，為了生活，他搬過磚、送過外賣、做過代駕。7年前，在網上開了賬號做搞笑表演，看到打鐵花流量不錯，去年又自學了電鑽打火花和火壺表演。
報道曝光後，大批內地網民就「村夫」離世感到婉惜，紛紛發文悼念，亦有不少人慨嘆：「可惜了，這麽熱愛生活的人。一路走好」、「我也刷到過他(的影片)打鐵花好美！他真的很努力！大冬天半夜還在開直播表演」、「日子剛有好轉，人就走了」、「我還看過他直播呢，可惜了」、「還是缺乏基本常識，預防一氧化碳中毒的教育缺失」。江西省應急管理廳「江西應急管理」微博帳號就事件發佈科普，提醒民眾預防一氧化碳中毒。