山東41歲打鐵花網紅　中一氧化碳毒離世(有片)

打鐵花是一項源自北宋、興盛於明清的中國國家級非物質文化遺產。山東菏澤41歲打鐵花網紅「村夫」，於除夕夜打鐵花後把剩下的炭帶回家取暖，不幸一氧化碳中毒離世，遺下兩名最大僅10歲的女兒。

根據內地媒體《紅星新聞》報道，「村夫」的弟弟王先生表示，「村夫」於除夕夜(2月16日)表演完打鐵花後，不忍浪費，把沒燒完的炭帶回家取暖。第二天中午，弟弟敲門無人應，遂爬墻進去才發現「村夫」不省人事，送醫搶救無效，死因推斷為一氧化碳中毒。弟弟說，日子剛有好轉，人卻沒了。