山東幼稚園「前空翻跳馬」體能課爆紅 扭轉家長怕子女受傷憂慮

近日，山東濰坊一間幼稚園的體能課程影片在網路上迅速走紅，大班兒童在老師指導下有序完成單槓前進、跳馬、翻越障礙等高難度動作，動作流暢且充滿活力，吸引網民熱議。有網友直呼：「這才是幼稚園應有的樣子！」更有人提議：「應該在全國推廣這樣的課程。」 學程包括滾軸溜冰滾軸溜冰 根據《經視直播》、《極目新聞》報導，博苑實驗幼兒園袁園長表示，影片中展示的單槓和跳馬僅是體能課程的一部分，幼稚園還有平衡車、滾軸溜冰、游泳以及足球等多樣化的體育特色項目，旨在全面提升孩子的運動能力。同時，幼稚園根據孩子的年齡層設計遞進式課程，小班以遊戲化方式幫助孩子建立運動興趣並打好身體素質基礎；中班則融入飛躍道（Parkour）技巧，訓練攀爬、跳躍、懸掛及翻滾等動作；大班開始挑戰更高難度的賽道動作，力求動作連貫性。

袁園長強調，幼稚園的核心目標是讓孩子愛上運動，養成良好的運動習慣。老師會根據3至6歲兒童的發展目標，充分了解每個學生的個性，尊重學生意願，即使動作不標準或不願參加某些項目，也能透過興趣逐步引導，讓他們最終享受運動的樂趣。 幼稚園的體能課程主要由3名專職男教練負責，他們均擁有體育或學前教育專業背景，其中包括具備國家二級運動員資格的教練。每班授課時，會安排2至3名體能教練主講，並搭配4名女老師擔任助教，全方位保障學生安全。

談到家長的態度，袁園長表示，初期部分家長對課程有所顧慮，擔心孩子在運動時受傷。然而，隨著家長逐漸了解幼稚園的教育理念，並看到老師提供的預防措施，以及孩子們在運動中展現的進步與改變，家長的擔憂逐漸減少。幼稚園也積極與家長溝通，提供詳細的教育理念說明，並邀請家長旁觀，更在學期末提供《體育發展成長報告》，其中包括測評和詳細分析，幫助家長了解子女的進步。 盼兒童提升抗逆力 袁園長最後表示，幼稚園的體能課程不僅強化孩子的身體質素，更希望透過運動讓兒童更自信和勇敢，並在挑戰中提升抗逆力。她認為，跌倒並不可怕，重要的是孩子能從中學到成長的勇氣和堅韌。