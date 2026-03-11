夢中睡覺時右臂粉碎性骨折　醫生指病情極古怪

河南省人民醫院日前接收了極為罕見的病人，50歲的張大姐（化名）在熟睡中發生右肱骨（肩到肘的長骨）近端4個部分粉碎性骨折，肱骨頭並出現甩骹，這樣的情況通常只會出現在重大車禍中。負責診治的創傷骨科主任劉濤表示，這是他從醫多年來見過最古怪病例之一。 據《大河報》報道，事發當晚，張大姐正在家中熟睡，突然間，丈夫聽到房間裡傳來異響，立刻跑進房間查看，卻發現妻子雙眼半睜，目光呆滯，對他的呼喚毫無反應。經過多次嘗試喚醒無果後，他只好用力按妻子的人中，經過4至5分鐘，張大姐才恢復意識，但右臂卻劇痛無法動彈。

骨折兼甩骹 手術難度高 送院後，CT檢查結果顯示，張大姐的肩膀已經碎成七八塊，並且出現甩骹。由於手術難度極高，當地醫院將她緊急轉移至河南省人民醫院。骨科專家組經過會診，決定不採用簡單的關節置換手術，而是選擇高難度的手術，嘗試復位並修復原有的關節結構。手術歷時數小時，醫生像「撈針」一樣將掉入關節深處的碎骨逐一復位並加固，最終手術成功完成。 然而，醫生心中仍有一個疑問：究竟為甚麼在熟睡中將骨頭震碎？經過詳細病史追問，醫生得知，張大姐過去三年曾多次出現短暫的頭暈、頭痛等症狀，但每次只持續一兩分鐘，她一直認為這只是小毛病，未曾求醫。

病因竟在大腦潛藏3年 排除了骨質疏鬆及腫瘤等可能性後，劉濤主任注意到關鍵線索：肩關節甩骹。這種情況極為少見，在所有肩關節甩骹病例中僅佔不到4%，而其最常見的誘因是癲癇發作。隨後，神經內科團隊介入診斷，透過腦電圖檢測，確認張大姐夜間頻繁癲癇發作。醫生指出，癲癇發作時，大腦異常放電會導致全身肌肉猛烈收縮，肌肉產生的極端力量透過槓桿作用，將骨頭震碎並導致甩骹。 神經內科副主任醫生強調，癲癇的表現形式多樣，並非只有「倒地抽搐」這一種典型症狀，像張大姐這樣的頭暈、失神或短暫意識模糊，也可能是癲癇的表現。目前，張大姐的肩關節恢復良好，並已接受癲癇正規治療。