中國自主研發的「T1200級超高強度碳纖維」正式對外發布，為當前全球強度最高的工業化量產碳纖維。中國成為全球首個實現該等級碳纖維百噸級量產的國家，在太空、航空及新興產業領域具有重大戰略意義。 直徑不足人類髮絲10分之一 綜合《極目新聞》等報道，T1200級超高強度碳纖維由中國建材集團自主研發，其單絲直徑不足4.5微米，不到人類髮絲直徑（約67微米）的10分之一，密度僅為鋼材的4分之一，拉伸強度卻達到普通鋼材的10倍。一根由12萬根碳纖維絲扭合而成的碳纖維繩，理論直徑不到2毫米，卻足以拉動一輛承載54名成年人的滿載大貨車。

碳纖維兼具纖維的柔韌性與超越鋼鐵的硬度，同時具備耐高溫、耐腐蝕等特性，素有「黑色黃金」、「新材料之王」及「地表超強材料」稱號。有別於一般實驗室樣品，新發布的T1200級碳纖維已具備工業化量產能力。整條生產流程橫跨逾1000米的高溫生產線，需即時精準控制3000多個精密工藝參數。

耐腐蝕性及防火阻燃性出色 在耐腐蝕性能方面，碳纖維生產過程中須經歷近2000℃高溫碳化，化學性質極為穩定。實測將金屬片與碳纖維織片同時置入以鹽酸和硝酸為主要成分的王水中，金屬片瞬間產生劇烈反應，碳纖維織片浸泡一段時間後卻毫無變化。 防火阻燃性能同樣優異。以噴槍對碳纖維編織布料作燃燒測試，布料雖被燒紅，卻未見冒煙，亦無法被點燃，安全性能佳。 憑藉上述優異性能，T1200級碳纖維可廣泛應用於航空、太空、低空經濟及人形機械人等戰略性新興產業領域。