異寵經濟｜觀賞魚/龜/蛇 愈怪愈鍾意 中國市場規模近百億

接着，爬行類、鳥類、嚙齒類，分獲第二、三、四名，佔比各為：13.5%、8.7%、7.6%。其餘近53%，屬於這四類以外的動物。可見，飼養者對異寵的選擇，十分多元化。 「食」字當頭 住所醫藥開支最多 異寵圈即使小眾，也有「頂流」。龜、蛇、守宮霸榜爬寵，佔比分別為57.8%、50.4%、49.8%，不相伯仲。鸚鵡60.1%，冷水魚69.1%，各佔鳥類、水族類的山頭。金絲熊、花枝鼠，分別以32.1%、21.5%，晉身嚙齒類新寵。 養異寵，哪個方面最花錢？ 「食」字當頭！糧食和用品，是主要開支。嚙齒、爬寵對食物需求高，都超過92%。第二大支出是醫藥費，鳥類花錢最多，佔41.4%。

養的人多，異寵用品自然也熱銷。天貓數據顯示，2024年「6·18」期間，鳥窩、鳥餵食器等鳥品類同比超50%；水族造景設備（裝飾）同比超20%。京東方面，倉鼠籠成交金額同比超379%。

寵物主人年輕化 異寵新鮮自帶社交話題 這股異寵熱潮興起，除了寵物可愛治愈，帶來陪伴，還有什麼緣由？ 2026白皮書顯示，養寵的主力軍是90後，佔42.7%；其次是00後、80後，佔比分別為26.3%、24.5%。00後群體迅速增長，80前寵主持續減少，僅佔6.5%。 隨着寵主年輕化，飼養異寵，更能滿足新世代嘗鮮、展示個性的心理需求。 相比貓狗，異寵的顏值特別。例如，睫角守宮、鬃獅蜥等爬寵，外形酷炫高冷，影相或錄視頻，容易出片，更有話題度。「養這種寵物很酷很另類」，是入圈者的主要初衷。

另一方面，如今社交媒體盛行，分享異寵日常，網上流量大，進一步促進異寵市場發展。 會「飛」的蜜袋鼯，從櫃頂滑到主人手心的短視頻，相信很多人都睇過。這種小型哺乳類寵物，因鍾意食甜樹汁而得名，居住至少1.2米高網籠，籠內最好配有跳台、攀爬繩、跑輪等玩具。在抖音，蜜袋鼯相關話題，累計播放量逾100億次，帶動飼養用品的搜索和購買。

合法購寵養寵護生態 愈來愈多人喜歡異寵，飼養前要做足功課，不然很容易踩雷。 目前，異寵售賣的主要途徑包括：寵物店、養殖場、花鳥魚蟲市場、異寵展會、電商平台等。業內人士建議，飼主應選擇合法養殖場，拒絕走私或野外捕獲的動物，同時要求商家提供檢疫證明。 同樣重要的是，要留意相關法例，如《國家重點保護野生動物名錄》和《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，公約附錄中禁運、禁售動植物，有3萬多種。 異寵也不是隨便就能養的。有人網購了一隻土撥鼠，誰知到手後發現牠身上有傷，懷疑商家從野外捕獲寄過來，並非可家養的品類。

去年8月，國家安全部發文指出，飼養異寵熱潮背後，其實潛藏安全風險，關乎生態安全和生物安全。異寵可以寵，但不能隨意寵，須遵守法律，理性飼養。 大多數受熱捧的異寵，在國內都沒有自然分布，屬於外來物種。牠們逃逸或被棄養，極有可能威脅中國生物安全。

規範發展新方向 建立「合法身份證」 為保護生物多樣性，同時滿足市場需求，異寵產業發展，已開始規範化。 原來，多種鸚鵡、陸龜，都屬於《國家重點保護野生動物名錄》中的物種。這意味着無證飼養、買賣涉嫌違法。不過，2021年4月，國家在河南等地推行專用標識管理試點，為人工繁殖成熟的特定物種建立「合法身份證」。 費氏牡丹鸚鵡、紫腹吸蜜鸚鵡、綠頰錐尾鸚鵡、和尚鸚鵡，這四種有一定養殖規模的鸚鵡，率先獲發專用標識，記錄來源、種類等信息，以便出售和運輸。

2024年1月，試點范圍再擴展。鸚鵡品種擴至11種，且全部屬於國家重點保護動物。物種也延伸至蘇卡達陸龜、紅腿陸龜、豹紋陸龜、赫曼陸龜、輻紋陸龜，還有黑斑雙領蜥和綠鬣蜥。 異寵專用標識管理，無疑是規範發展的新方向。這一制度能否走向常態化，哪些物種可列入試點范圍等等，都是行業的關注點。

異寵看病難 寵物醫院等領域有前景 近年來，中國「牠經濟」持續暢旺。2025年，內地寵物貓狗的消費市場規模達3,126億元。相較之下，異寵市場規模雖小，但發展潛力大。 與飼養貓狗的消費模式相似，對於異寵而言，食住只是標配，健康、服飾、美容、出行等需求將增長。有異寵醫生表示，現在異寵看病不易，相關的寵物醫院和專業少，相信這一行頗具前景。 異寵經濟的崛起，反映寵物經濟細分化發展，為行業注入新活力。從「小眾愛好」到產業化發展，它不僅豐富人與動物的陪伴方式，更在年輕消費力和多元文化推動下，正成為未來寵物產業持續的新動能。