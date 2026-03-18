OpenClaw爆紅　國安部發布「龍蝦安全養殖手冊」

被暱稱為「龍蝦」的開源AI智能體工具「OpenClaw」在內地爆紅，惟隨後因存在原生風險引發疑慮爆卸載潮，國家安全部周二(17日)為此發布「龍蝦(OpenClaw)安全養殖手冊」，提示廣大用戶要理性辨別、規範使用，以積極的心態和慎重的執行擁抱人工智能時代，讓「龍蝦」成為遵規守紀、產能高效的「數字員工」，並示警「養龍蝦」可能面臨的四大風險。

國家安全部發出的「龍蝦安全養殖手冊」指出，「龍蝦」智能體透過整合通訊軟體與大語言模型，並依託高許可權實現自主操作，成為其核心優勢。龍蝦可透過聊天程式遠端執行使用者指令，自主完成任務，系統內建大量技能外掛程式，用戶可直接下載使用，形成涵蓋檔案管理、郵件撰寫、日曆調度、網頁瀏覽與定時任務等多場景的工具鏈。此外，「龍蝦」還能長期記憶使用者操作紀錄，持續理解使用者行為偏好，「愈用愈懂用戶」，並可主動感知外部情況，觸發預警或執行任務，實現「夜間下達指令、晨間獲取成果」的智能服務。