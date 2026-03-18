內地人氣兒童App「寶寶巴士」播成人廣告　被判罰30萬元

根據官方《央視網》報道，寶寶巴士在2025年3月與深圳一間資訊技術公司簽署廣告合作協議，將應用程式中的廣告位透過SDK接入第三方廣告平台。在營運「寶寶巴士兒歌」應用程式期間，公司未能即時審核合作方推送的廣告內容。一則內容涉及「三女共侍一夫」等露骨表現的廣告，以開屏形式直接出現在兒童應用程式中，引發家長強烈反彈。

應建立完整審核機制

事實上，早在2025年10月，就已有多名家長反映該應用程式頻繁跳出不當廣告，會導向擦邊影片或不明應用程式。寶寶巴士當時也曾公開致歉，表示相關廣告來自第三方平台，並承諾已下架問題內容，同時強化過濾機制。

法律界人士指出，寶寶巴士的相關行為已涉嫌違反《廣告法》。該法明確規定廣告不得含有淫穢、色情等內容，且平台作為廣告發布者，應建立完整審核機制，確保內容合法合規。專家提醒，若民眾發現類似違規廣告，可向平台檢舉要求下架，或向市場監管部門反映，以保障未成年使用者的使用環境。