內地人氣兒童App「寶寶巴士」播成人廣告　被判罰30萬元

內地知名兒童啟蒙品牌「寶寶巴士（Baby Bus）」旗下一款兒童應用程式內出現露骨色情廣告內容，遭福州市倉山區市場監督管理局開罰30萬元人民幣（約34.1萬港元），並沒收違法所得3.68元人民幣（約4.19港元）。該案正式為去年引發家長抗議的「兒童App出現成人廣告」事件定性。
涉及「三女共侍一夫」
根據官方《央視網》報道，寶寶巴士在2025年3月與深圳一間資訊技術公司簽署廣告合作協議，將應用程式中的廣告位透過SDK接入第三方廣告平台。在營運「寶寶巴士兒歌」應用程式期間，公司未能即時審核合作方推送的廣告內容。一則內容涉及「三女共侍一夫」等露骨表現的廣告，以開屏形式直接出現在兒童應用程式中，引發家長強烈反彈。
監管部門指出，廣告內容嚴重違背社會良好風尚，對「寶寶巴士兒歌」App主要的低齡兒童受眾群體造成不良影響。事件曝光後，寶寶巴士股份有限公司發布致歉及整改聲明，聲明表示，相關廣告為第三方平台接入，已全部下線，並啟動整改。
應建立完整審核機制
事實上，早在2025年10月，就已有多名家長反映該應用程式頻繁跳出不當廣告，會導向擦邊影片或不明應用程式。寶寶巴士當時也曾公開致歉，表示相關廣告來自第三方平台，並承諾已下架問題內容，同時強化過濾機制。
法律界人士指出，寶寶巴士的相關行為已涉嫌違反《廣告法》。該法明確規定廣告不得含有淫穢、色情等內容，且平台作為廣告發布者，應建立完整審核機制，確保內容合法合規。專家提醒，若民眾發現類似違規廣告，可向平台檢舉要求下架，或向市場監管部門反映，以保障未成年使用者的使用環境。
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