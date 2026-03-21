山東慈善麵館接7500元神秘大單　500碗麵助弱小成佳話

山東青島一家開業不足一周的慈善愛心麵館，近日因一名神秘顧客一次過預存500份雞腿麵、花費7,500元人民幣（約8,534港元），並留下「希望留給有困難的人免費享用」的囑託，登上熱搜，引發網友關注。

綜合內媒20日報道，麵館老闆張善領表示，面對這份突如其來的大單，他既驚訝又感動。消息傳開後，來自貴陽、北京等地的網友紛紛透過「雲點餐」方式，遠端預存愛心麵，委託張善領將這份善意傳遞給有需要的人。張善領在接受媒體採訪時鄭重承諾：「不會讓大家失望，這些愛都會在這裡傳遞下去。」他也表示，每一筆愛心款項均仔細記錄在案。