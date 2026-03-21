山東慈善麵館接7500元神秘大單　500碗麵助弱小成佳話

山東青島一家開業不足一周的慈善愛心麵館，近日因一名神秘顧客一次過預存500份雞腿麵、花費7,500元人民幣（約8,534港元），並留下「希望留給有困難的人免費享用」的囑託，登上熱搜，引發網友關注。
綜合內媒20日報道，麵館老闆張善領表示，面對這份突如其來的大單，他既驚訝又感動。消息傳開後，來自貴陽、北京等地的網友紛紛透過「雲點餐」方式，遠端預存愛心麵，委託張善領將這份善意傳遞給有需要的人。張善領在接受媒體採訪時鄭重承諾：「不會讓大家失望，這些愛都會在這裡傳遞下去。」他也表示，每一筆愛心款項均仔細記錄在案。
腿部殘疾的單親父親
截至報道發出時，這名神秘人的身份仍未曝光。有網友留言表示：「7,500元不只是500碗麵，是500次溫暖的約定。」也有網友指出，這才是「網紅店」該有的樣子，不是因為裝潢豪華，而是因為人心足夠溫暖。
據了解，麵館老闆張善領本身是一名腿部殘疾的單親父親，兩年前為照顧重病妻子，被迫關閉經營多年的店鋪，改以擺攤維生，但妻子最後仍不敵病魔離世；當時年僅13歲的兒子為了減輕父親負擔，每日僅睡數小時便起床幫忙。最後張善領決定完成亡妻重開麵店的遺願，在社會各界伸出援手下，將這間象徵希望的麵店重新開張。
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