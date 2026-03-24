女子雲南跳傘卡150米高峭壁5小時獲救　因已報備救援不收費(有片)

內地一名熱衷跳傘的29歲女子，在雲南昆明進行低空跳傘，惟因山谷間的氣流亂，她下降過程中被亂流吹向懸崖，卡在150米高的峭壁，被困5個小時終由救援人員救出，警方指，事主在跳傘前之前經過報備，有辦理相關手續，這次救援是義務的，不存在收費。
綜合《封面新聞》、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，29歲女事主是一位飛鼠裝滑翔和低空跳傘員，亦曾經當過跳傘教練。女事主表示，3月3日，經過報備以後，在舅舅等親友的陪伴下，她到昆明祿勸縣雪山鄉的「望天崖」進行低空跳傘，跳傘前她也實地考察過。望天崖有300多米高，懸崖雖有凸起但大體呈90度。當日下午約4時半，女事主於從崖頂跳下幾秒鐘順利打開降落傘，但因為山谷間的氣流亂，她下降過程中被亂流吹向懸崖。一名重慶遊客正在山裡進行航拍，發現女事主身處險境後立即報警，並拍下其遇險的過程，只見女事主連人帶降落傘被吹向懸崖，降落傘先被石頭掛了一下卻沒有掛住，女事主立即如自由落體般向下墜落了約10米，降落傘才被樹樁掛住。
女事主發現手機有訊號 趁機跟家人報平安
女事主說，她被困位置距懸崖頂有約190米，距崖底則有約150米。這裡既沒有手可以抓的東西，也沒有可以踩的地方，幸好在樹樁很結實，她才沒有墜崖。等待救援期間，她發現手機有訊號，也趁機跟家人報個平安。某段時間大風，她為了防止自己被颳落，便用牙咬住傘繩，手腳並用將降落傘盡量收攏，減少降落傘的觸風面積。
昆明警方官微發布的消息，雪山派出所接到報警後，迅速啟動應急救援預案，先啟用「低空警務」，運用無人機的視角，對險峻複雜的望天崖地形進行全局掃描，實時回傳現場畫面。一組人員穩固錨點搭建救援通道，另一組人員沿著崖壁緩慢攀爬，接近被困人員。整個救援過程持續了5個小時，女事主脫困後僅體力透支及輕微擦傷。報道指，雪山派出所工作人員表示，女事主在跳傘前之前經過報備，有辦理相關手續，這次救援是義務的，不存在收費。女事主特別感謝參與救援的所有人員，並稱，以後跳傘她會更加注意山貌、地形以及氣流。