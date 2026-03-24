女子雲南跳傘卡150米高峭壁5小時獲救　因已報備救援不收費(有片)

內地一名熱衷跳傘的29歲女子，在雲南昆明進行低空跳傘，惟因山谷間的氣流亂，她下降過程中被亂流吹向懸崖，卡在150米高的峭壁，被困5個小時終由救援人員救出，警方指，事主在跳傘前之前經過報備，有辦理相關手續，這次救援是義務的，不存在收費。

綜合《封面新聞》、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，29歲女事主是一位飛鼠裝滑翔和低空跳傘員，亦曾經當過跳傘教練。女事主表示，3月3日，經過報備以後，在舅舅等親友的陪伴下，她到昆明祿勸縣雪山鄉的「望天崖」進行低空跳傘，跳傘前她也實地考察過。望天崖有300多米高，懸崖雖有凸起但大體呈90度。當日下午約4時半，女事主於從崖頂跳下幾秒鐘順利打開降落傘，但因為山谷間的氣流亂，她下降過程中被亂流吹向懸崖。一名重慶遊客正在山裡進行航拍，發現女事主身處險境後立即報警，並拍下其遇險的過程，只見女事主連人帶降落傘被吹向懸崖，降落傘先被石頭掛了一下卻沒有掛住，女事主立即如自由落體般向下墜落了約10米，降落傘才被樹樁掛住。