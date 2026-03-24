輕稀土礦｜四川發現全球第二大礦床　下年總規模有望破1000億

內地近期在礦產勘探領域取得重大突破，據自然資源部發布最新成果，位於四川省冕寧縣的犛牛坪礦區查明稀土氧化物資源總量高達966.56萬噸。這項發現使該礦區成為目前全球在產稀土礦山中，儲量排名世界第二的特大型礦床，僅次於內蒙古包頭的白雲鄂博礦。
僅次內蒙古白雲鄂博礦
根據《四川日報》與自然資源部消息，此次勘探是「新一輪找礦突破戰略行動」的重要成果。犛牛坪礦區在2010年時的查明儲量約為316萬噸，而最新核實的數據顯示，稀土氧化物儲量已攀升至近千萬噸規模，增儲幅度相當於在原有的基礎上，又找出了「兩個完整的犛牛坪礦」。除了核心的稀土資源，礦區內還伴生有2713.54萬噸的螢石以及3722.77萬噸的重晶石，兩者皆達到超大型資源規模，極具開發價值。
項目團隊集結了中國地質科學院及四川省地質礦產勘查開發局等多方科研力量，在海拔2,800米以上的山區攻堅。由於礦區地質條件複雜、岩體破碎，加上稀土礦石質地偏軟，鑽探難度極高。團隊歷時一年，完成總進尺超過6萬米的鑽探工程，深層單孔鑽探深度更達到以往最深孔的三倍以上，揭開了地下深處隱藏的「寶藏大門」，驗證了深部找礦的理論創新。
專家指出，稀土氧化物廣泛應用於磁性材料、螢光材料等領域，是現代工業、高端製造不可或缺的元素。此外，該礦區新增伴生資源螢石又稱氟石，主要成分是氟化鈣，作為不可再生資源，螢石是工業氟元素的來源，對新興產業、未來產業至關重要。四川省已明確訂下發展路線圖，預計到2027年將建成全國重要的稀土產業基地，屆時產業總規模有望突破1000億元人民幣。隨著犛牛坪礦區邁入「千萬噸級」超大型基地，四川正從資源大省加速轉型為稀土產業強省，對穩定全球關鍵材料供應鏈具有深遠意義。
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