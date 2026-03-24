輕稀土礦｜四川發現全球第二大礦床　下年總規模有望破1000億

內地近期在礦產勘探領域取得重大突破，據自然資源部發布最新成果，位於四川省冕寧縣的犛牛坪礦區查明稀土氧化物資源總量高達966.56萬噸。這項發現使該礦區成為目前全球在產稀土礦山中，儲量排名世界第二的特大型礦床，僅次於內蒙古包頭的白雲鄂博礦。

僅次內蒙古白雲鄂博礦

根據《四川日報》與自然資源部消息，此次勘探是「新一輪找礦突破戰略行動」的重要成果。犛牛坪礦區在2010年時的查明儲量約為316萬噸，而最新核實的數據顯示，稀土氧化物儲量已攀升至近千萬噸規模，增儲幅度相當於在原有的基礎上，又找出了「兩個完整的犛牛坪礦」。除了核心的稀土資源，礦區內還伴生有2713.54萬噸的螢石以及3722.77萬噸的重晶石，兩者皆達到超大型資源規模，極具開發價值。