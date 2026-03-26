河源景點｜高鐵親子好去處之睇恐龍化石 詩之禮堂打卡

周末北上想避開人潮？距離香港1個多小時高鐵車程的河源是不錯選擇。
這裏集「溫泉之鄉」與「恐龍之鄉」於一身，既能帶孩子走進全球最多恐龍蛋化石的博物館探秘，又能朝聖建築大師安藤忠雄的巔峰之作——詩之禮堂。放假不妨來河源泡暖湯、看化石、打卡藝術地標，來一場寓教於樂的親子旅行！
文章出處：「當代中國」網站
河源恐龍博物館 跨越億年的「遠古對話」
2024年兩名港人到河源旅行無意中發現了一窩6枚的恐龍蛋化石，成為新聞主角。由此可見，作為「中華恐龍之鄉」的河源果真是遍地恐龍蛋。
事實上，河源恐龍蛋數目之多，曾得到健力士世界紀錄認證。自1996年代發現第一窩恐龍蛋化石以來，河源恐龍博物館至今收藏超過2萬枚恐龍蛋化石，數量冠全球，涵蓋至少14種不同類型，因此又有「恐龍產房」的美譽。
甫步進中央大廳，已被雄偉的汝陽黃河巨龍骨架震懾。孩子來到這裏可一次過飽覽恐龍蛋、恐龍骨骼和恐龍足跡，是世上少有集齊3種恐龍遺跡於一體的化石產地。
另外必看「鎮館之寶」黃氏河源龍，這隻1999年出土的竊蛋龍生活在白堊紀晚期，是全球唯一以姓氏命名的恐龍，滿身羽毛又有利爪的牠，為研究恐龍向鳥類演化提供重要佐證。
河源恐龍博物館內還有林林種種的恐龍展品，相信定能使孩子大開眼界，收穫豐富的古生物及科普知識。
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河源恐龍博物館地址
河源市源城區濱江大道龜峰塔下
河源恐龍博物館開放時間
09:00-17:30，逢星期一休館（法定假日除外）
河源恐龍博物館門票價錢
30元，1.2米以下兒童及65歲以上長者免票，持學生證及60-64歲長者半價
安藤忠雄詩之禮堂 洗滌心靈的「藝術交響」
河源恐龍博物館賦予孩子自然養分，接下來到訪的詩之禮堂，則能啟迪他們的人文心靈。
由建築大師安藤忠雄築造的河源詩之禮堂，被譽為是安藤忠雄教堂4部曲（日本神戶風之教堂、大阪光之教堂、北海道水之教堂）的收官之作，是他探索自然與精神空間的最終章。
詩之禮堂座落在河源春沐源小鎮度假區一處山環水抱的河灘上，四周綠意盎然，在無邊際水池映襯下獨具美態。夕陽下沿着禮堂尖頂拾級而上，水池化作一面明鏡，將周遭的山巒疊影無限放大於天地之間。
建築室內無論是樓梯或主禮堂，均貫徹安藤忠雄對光影的執着。流動的光線在清水模牆上呈現獨特的走向，柔和的晨光、刺眼的驕陽、橘紅的餘暉......不同時間到訪都有驚喜。
參觀時主禮堂正舉行管風琴演奏。神聖莊嚴的管風琴聲在穹頂迴盪，與禮堂出口象徵「永遠青春」的青蘋果雕塑互相輝映，譜寫出如詩般的精神共鳴，讓人回歸自我，與心靈深處溫柔對話，詩意十足。
詩之禮堂地址
河源市源城區埔前鎮春沐源大道1號（春沐源小鎮內）
詩之禮堂開放時間
10:00-18:00，逢星期一休館
詩之禮堂門票價錢
88元
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春沐源小鎮 躍動山水的「童夢協奏」
河源春沐源小鎮是近年深受家庭客歡迎的親子好去處，園內設施豐富多樣：其中「龍骨樂園」將恐龍元素與互動嬉水設施結合，孩子可透過單車或手動裝置控制水柱噴發，趣味十足；若不想濕身，同場亦設大型爬架與彈床供孩子盡情放電。
追求刺激的朋友，不容錯過「山谷樂園」的泥地越野車與卡丁車。此外園內還提供騎馬、划艇、小火車巡遊等活動，還有2024年開幕的夏季限定水樂園，滿足不同年齡層的度假需要。
春沐源小鎮還是著名的溫泉區，地下千米之下為珍稀的重碳酸根鐵溫泉，含豐富的鍶、氟、偏矽酸及硫磺，既能美容，又能舒壓。度假村內不但有公共溫泉，不少酒店和民宿更有私家風呂。盡情玩樂一天後，躺在泡在私家溫泉看星星，疲勞感秒被治癒，為旅程畫上完滿句號。
春沐源小鎮地址
河源市源城區埔前鎮春沐源大道
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