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出版：2026-Mar-26 07:00
更新：2026-Mar-26 07:00

河源景點｜高鐵親子好去處之睇恐龍化石 詩之禮堂打卡

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河源景點｜高鐵親子好去處之睇恐龍化石 詩之禮堂打卡

河源景點｜高鐵親子好去處之睇恐龍化石 詩之禮堂打卡

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周末北上想避開人潮？距離香港1個多小時高鐵車程的河源是不錯選擇。

這裏集「溫泉之鄉」與「恐龍之鄉」於一身，既能帶孩子走進全球最多恐龍蛋化石的博物館探秘，又能朝聖建築大師安藤忠雄的巔峰之作——詩之禮堂。放假不妨來河源泡暖湯、看化石、打卡藝術地標，來一場寓教於樂的親子旅行！

文章出處：「當代中國」網站

來到河源恐龍博物館，可近距離接觸到不同形狀和大小的恐龍蛋化石，有長形、橢圓形、稜柱形、扁圓形......直徑由1.5至23厘米不等，令人目不睱給。 河源恐龍博物館的「恐龍產房」展廳中，展出了2004年11月博物館以10,008枚恐龍蛋獲得健力士世界紀錄最多館藏恐龍蛋化石的殊榮。眼前的恐龍蛋化石數目令人震撼。 河源景點｜河源恐龍博物館中央大廳設置的夢幻恐龍模型，最引人注目自然是長20米、高10米的汝陽黃河巨龍骨架，配搭具有活動聲效的仿真霸王龍、甲龍及上空翱翔的3具翼龍等，組成「九龍」組合，是入場人士的打卡熱點。（圖片來源: 視覺中國） 根據河源恐龍博物館介紹，目前世界上已知及命名的恐龍有上千種，而中國已記述和命名的恐龍則達到170多種。每逢長假期，不少家長帶子女來認識恐龍和中國古生物歷史。（圖片來源: 視覺中國）

河源恐龍博物館 跨越億年的「遠古對話」

2024年兩名港人到河源旅行無意中發現了一窩6枚的恐龍蛋化石，成為新聞主角。由此可見，作為「中華恐龍之鄉」的河源果真是遍地恐龍蛋。

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事實上，河源恐龍蛋數目之多，曾得到健力士世界紀錄認證。自1996年代發現第一窩恐龍蛋化石以來，河源恐龍博物館至今收藏超過2萬枚恐龍蛋化石，數量冠全球，涵蓋至少14種不同類型，因此又有「恐龍產房」的美譽。

甫步進中央大廳，已被雄偉的汝陽黃河巨龍骨架震懾。孩子來到這裏可一次過飽覽恐龍蛋、恐龍骨骼和恐龍足跡，是世上少有集齊3種恐龍遺跡於一體的化石產地。

另外必看「鎮館之寶」黃氏河源龍，這隻1999年出土的竊蛋龍生活在白堊紀晚期，是全球唯一以姓氏命名的恐龍，滿身羽毛又有利爪的牠，為研究恐龍向鳥類演化提供重要佐證。

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河源恐龍博物館內還有林林種種的恐龍展品，相信定能使孩子大開眼界，收穫豐富的古生物及科普知識。

延伸閲讀：香港首次發現恐龍化石！古生物化石 太古坊 沙田站隨處可見？

河源恐龍博物館地址

河源市源城區濱江大道龜峰塔下

河源恐龍博物館開放時間

09:00-17:30，逢星期一休館（法定假日除外）

河源恐龍博物館門票價錢

30元，1.2米以下兒童及65歲以上長者免票，持學生證及60-64歲長者半價

三角尖頂是河源的詩之禮堂的一大標記。（網上圖片） 河源詩之禮堂座落於兩河之間，山環水抱，將建築融入大自然，充滿安藤忠雄的風格。（網上圖片） 不少安藤忠雄的作品上都可以見到青蘋果，對這位建築大師而言，青蘋果是青春的象徵。他曾經說過：「人要永遠保持像青蘋果一樣的青澀狀態，這樣可以不斷接受挑戰。」（圖片來源: 當代中國攝） 除了河源詩之禮堂（圖），安藤忠雄在中國的代表作包括上海保利大劇院、海南三亞的半山半島美術館、佛山和美術館等。（圖片來源: 當代中國攝） 詩之禮堂的圓形穹頂和旋轉樓梯是遊客的打卡熱點。（圖片來源: 當代中國攝） 詩之禮堂的主禮堂有一台出自奧地利名廠的Rieger管風琴。當琴師奏起樂章，那莊嚴神聖的旋律在幾何線條交織的主禮堂繚繞不絕，令人心神嚮往。（圖片來源: 當代中國攝） 建築大師安藤忠雄擅長在其標誌性的清水混凝土建築中戲劇性地引入自然光，流動的光影為靜態的建築賦予了動態的變化和生命力。（圖片來源: 當代中國攝） 詩之禮堂內設有「何以為詩：禮堂四部曲」安藤忠雄的精神建築巡禮展覽，介紹其建築意念及展出有關模型。（圖片來源: 當代中國攝）

安藤忠雄詩之禮堂 洗滌心靈的「藝術交響」

河源恐龍博物館賦予孩子自然養分，接下來到訪的詩之禮堂，則能啟迪他們的人文心靈。

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由建築大師安藤忠雄築造的河源詩之禮堂，被譽為是安藤忠雄教堂4部曲（日本神戶風之教堂、大阪光之教堂、北海道水之教堂）的收官之作，是他探索自然與精神空間的最終章。

詩之禮堂座落在河源春沐源小鎮度假區一處山環水抱的河灘上，四周綠意盎然，在無邊際水池映襯下獨具美態。夕陽下沿着禮堂尖頂拾級而上，水池化作一面明鏡，將周遭的山巒疊影無限放大於天地之間。

建築室內無論是樓梯或主禮堂，均貫徹安藤忠雄對光影的執着。流動的光線在清水模牆上呈現獨特的走向，柔和的晨光、刺眼的驕陽、橘紅的餘暉......不同時間到訪都有驚喜。

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參觀時主禮堂正舉行管風琴演奏。神聖莊嚴的管風琴聲在穹頂迴盪，與禮堂出口象徵「永遠青春」的青蘋果雕塑互相輝映，譜寫出如詩般的精神共鳴，讓人回歸自我，與心靈深處溫柔對話，詩意十足。

詩之禮堂地址

河源市源城區埔前鎮春沐源大道1號（春沐源小鎮內）

詩之禮堂開放時間

10:00-18:00，逢星期一休館

詩之禮堂門票價錢

88元

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河源春沐源小鎮的草坪晚上舉行載歌載舞的篝火大會，節假期還有煙花表演，節目豐富。（網上圖片） 河源春沐源小鎮第一期在2021年落成開放，其後設施不斷增加。（網上圖片） 河源春沐源小鎮是一個集酒店、餐飲、運動、休閑，藝文和教育等於一體的度假項目，是高鐵旅遊的親子好去處。（網上圖片） 河源春沐源小鎮的恐龍島水樂園在2024年夏季開幕，以色彩豐富的馬賽克圖案拼砌，充滿摩洛哥風情。（網上圖片） 遊客可在河源春沐源小鎮一邊划皮筏艇，一邊享受湖光山色。（網上圖片） 這座純白的小山丘是座巨型彈床，孩子們一會兒攀上頂端跳躍，一會兒沿着斜面輕快滑落，臉上滿是笑容。（圖片來源：當代中國攝） 遊客可在河源春沐源小鎮的「山谷樂園」參與付費活動，包括騎馬、玩卡丁車和越野車，現場還設萌寵樂園，讓孩子近距離接觸和餵飼動物。（圖片來源：當代中國攝）

春沐源小鎮 躍動山水的「童夢協奏」

河源春沐源小鎮是近年深受家庭客歡迎的親子好去處，園內設施豐富多樣：其中「龍骨樂園」將恐龍元素與互動嬉水設施結合，孩子可透過單車或手動裝置控制水柱噴發，趣味十足；若不想濕身，同場亦設大型爬架與彈床供孩子盡情放電。

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追求刺激的朋友，不容錯過「山谷樂園」的泥地越野車與卡丁車。此外園內還提供騎馬、划艇、小火車巡遊等活動，還有2024年開幕的夏季限定水樂園，滿足不同年齡層的度假需要。

春沐源小鎮還是著名的溫泉區，地下千米之下為珍稀的重碳酸根鐵溫泉，含豐富的鍶、氟、偏矽酸及硫磺，既能美容，又能舒壓。度假村內不但有公共溫泉，不少酒店和民宿更有私家風呂。盡情玩樂一天後，躺在泡在私家溫泉看星星，疲勞感秒被治癒，為旅程畫上完滿句號。

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春沐源小鎮地址

河源市源城區埔前鎮春沐源大道

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