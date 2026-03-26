河源景點｜高鐵親子好去處之睇恐龍化石 詩之禮堂打卡

河源恐龍博物館 跨越億年的「遠古對話」 2024年兩名港人到河源旅行無意中發現了一窩6枚的恐龍蛋化石，成為新聞主角。由此可見，作為「中華恐龍之鄉」的河源果真是遍地恐龍蛋。

事實上，河源恐龍蛋數目之多，曾得到健力士世界紀錄認證。自1996年代發現第一窩恐龍蛋化石以來，河源恐龍博物館至今收藏超過2萬枚恐龍蛋化石，數量冠全球，涵蓋至少14種不同類型，因此又有「恐龍產房」的美譽。 甫步進中央大廳，已被雄偉的汝陽黃河巨龍骨架震懾。孩子來到這裏可一次過飽覽恐龍蛋、恐龍骨骼和恐龍足跡，是世上少有集齊3種恐龍遺跡於一體的化石產地。 另外必看「鎮館之寶」黃氏河源龍，這隻1999年出土的竊蛋龍生活在白堊紀晚期，是全球唯一以姓氏命名的恐龍，滿身羽毛又有利爪的牠，為研究恐龍向鳥類演化提供重要佐證。

安藤忠雄詩之禮堂 洗滌心靈的「藝術交響」 河源恐龍博物館賦予孩子自然養分，接下來到訪的詩之禮堂，則能啟迪他們的人文心靈。

由建築大師安藤忠雄築造的河源詩之禮堂，被譽為是安藤忠雄教堂4部曲（日本神戶風之教堂、大阪光之教堂、北海道水之教堂）的收官之作，是他探索自然與精神空間的最終章。 詩之禮堂座落在河源春沐源小鎮度假區一處山環水抱的河灘上，四周綠意盎然，在無邊際水池映襯下獨具美態。夕陽下沿着禮堂尖頂拾級而上，水池化作一面明鏡，將周遭的山巒疊影無限放大於天地之間。 建築室內無論是樓梯或主禮堂，均貫徹安藤忠雄對光影的執着。流動的光線在清水模牆上呈現獨特的走向，柔和的晨光、刺眼的驕陽、橘紅的餘暉......不同時間到訪都有驚喜。

參觀時主禮堂正舉行管風琴演奏。神聖莊嚴的管風琴聲在穹頂迴盪，與禮堂出口象徵「永遠青春」的青蘋果雕塑互相輝映，譜寫出如詩般的精神共鳴，讓人回歸自我，與心靈深處溫柔對話，詩意十足。 詩之禮堂地址 河源市源城區埔前鎮春沐源大道1號（春沐源小鎮內） 詩之禮堂開放時間 10:00-18:00，逢星期一休館 詩之禮堂門票價錢 88元 大灣區沙灘｜大梅沙/雙月灣/上川島3個濱海最美風光

春沐源小鎮 躍動山水的「童夢協奏」 河源春沐源小鎮是近年深受家庭客歡迎的親子好去處，園內設施豐富多樣：其中「龍骨樂園」將恐龍元素與互動嬉水設施結合，孩子可透過單車或手動裝置控制水柱噴發，趣味十足；若不想濕身，同場亦設大型爬架與彈床供孩子盡情放電。

春沐源小鎮地址 河源市源城區埔前鎮春沐源大道 深圳行山路線｜五園連通連接5大公園 從自然山水玩到智慧公園