女子因家暴離家出走13年　辦理離婚手續才知自己「2020年已死亡」

一名內地女子小翠（化名）因長期遭受丈夫的家暴與言語暴力，於2012年11月離家出走，自此與家人斷絕來往。13年後，小翠下定決心要與丈夫離婚，豈料卻被告知自己早在2020已被「死亡」。
根據陸媒《海峽導報》，小翠離家後半年，丈夫大軍（化名）向派出所報案稱妻子失蹤，經多方尋找不果。2019年6月，大軍向廈門翔安法院申請宣告小翠死亡。
法院根據大軍提交的親屬證供、社交平台證明、報警等資料，確認小翠下落不明滿4年且經多方尋找仍無音訊。2020年7月，法院作出判決，宣告小翠死亡。
而小翠本人對這份攸關自身生死的判決一無所知。2025年7月，小翠下定決心結束這段婚姻，前往相關機關辦理離婚手續。工作人員的一句話，讓她瞬間頭皮發麻，「你已經被法院宣告死亡了，辦不了離婚手續」。震驚之餘，小翠第一時間向翔安法院遞交申請，請求撤銷死亡宣告。
針對這宗「死而復生」的特殊案件，法官核對小翠提交的相關證明，並依法傳喚原申請人大軍到庭，確認雙方多年無聯絡、小翠是突然現身的事實。
撤銷死亡判決 成功離婚
結合雙方陳述及核實證據，法官認定小翠重新出現的事實清晰，其申請完全符合法律規定，判決撤銷原宣告死亡判決。
小翠與丈夫也達成調解協議。雙方自願離婚，婚姻存續期間各自名下財產、債權歸各自所有，債務由各自負擔，讓這場持續5年的「被死亡」烏龍畫上句號。
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