女子因家暴離家出走13年　辦理離婚手續才知自己「2020年已死亡」

一名內地女子小翠（化名）因長期遭受丈夫的家暴與言語暴力，於2012年11月離家出走，自此與家人斷絕來往。13年後，小翠下定決心要與丈夫離婚，豈料卻被告知自己早在2020已被「死亡」。

根據陸媒《海峽導報》，小翠離家後半年，丈夫大軍（化名）向派出所報案稱妻子失蹤，經多方尋找不果。2019年6月，大軍向廈門翔安法院申請宣告小翠死亡。

法院根據大軍提交的親屬證供、社交平台證明、報警等資料，確認小翠下落不明滿4年且經多方尋找仍無音訊。2020年7月，法院作出判決，宣告小翠死亡。