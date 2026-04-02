七旬婦廣場舞一小時 肝臟腫瘤破裂險死

《光明網》4月1日報導，據院方說明，李姓婦人近期迷上廣場舞，有時一練便長達1至2小時。傍晚她如常隨節奏強烈的舞曲起舞，隨即出現急性腹痛症狀，家人隨即把她送到醫院。急症室CT檢查顯示，其肝左葉存在一顆直徑約96mm×68mm的巨大腫瘤，且已破裂出血，肝周可見明顯積水。

湖南郴州一名年近70歲、有逾10年慢性乙型肝炎的李姓老婦（化名），因跳廣場舞時動作過大，突發右上腹劇烈疼痛、面色蒼白、冷汗直流，經緊急送往郴州市第一人民醫院東院後，確診為肝惡性腫瘤（肝癌）破裂出血，手術後這名婦人已無生命危險，順利出院。

診療中心主任王小軍表示，肝癌破裂屬原發性肝癌的嚴重併發症，發病急、進展快，若未及時救治，短時間內即可能因失血性休克危及生命。鑑於傳統開腹手術創傷大、風險高，手術團隊緊急會診後，決定為病人施行經動脈化學栓塞術（TACE）。手術後病人情況平穩，腹痛獲明顯緩解，經CT再確認腫瘤已停止出血。

手術後腫瘤停止出血

醫生提醒，慢性肝炎、肝硬化等肝癌高危族群，應每半年接受一次肝臟超音波及甲胎蛋白檢查。有基礎疾病或腫瘤病史人士，廣場舞等運動應選擇節奏舒緩的舞曲，每次以30至60分鐘為宜，以微微出汗為目標，並將心率控制在最大心率的60%至80%之間。他建議患者運動前須充分熱身，運動後若出現腹痛、頭暈等不適，應立即停止並求醫。