成都凶宅5個月3度拍賣 起拍價跌僅16.6萬

四川成都一間曾發生非正常死亡事件的凶宅近日再度引發網路關注，該房屋在短短5個月內已經歷三次拍賣，起拍價從最初的26.6萬元人民幣降至16.6萬元人民幣（約18.9萬港元），跌幅超過七成，卻仍未能順利完成交易，引發網友熱議「到底是多凶？居然賣三次？」。

原本市值約160萬

該凶宅位於成都市成華區雙慶路某社區，建築面積約89.7平方公尺，為精裝修電梯樓，且鄰近地鐵站，根據市場評估價約160萬至165萬元人民幣。然而因曾發生非正常死亡事件被標註為凶宅後，價格大幅下滑。