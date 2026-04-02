成都凶宅5個月3度拍賣 起拍價跌僅16.6萬

四川成都一間曾發生非正常死亡事件的凶宅近日再度引發網路關注，該房屋在短短5個月內已經歷三次拍賣，起拍價從最初的26.6萬元人民幣降至16.6萬元人民幣（約18.9萬港元），跌幅超過七成，卻仍未能順利完成交易，引發網友熱議「到底是多凶？居然賣三次？」。
原本市值約160萬
該凶宅位於成都市成華區雙慶路某社區，建築面積約89.7平方公尺，為精裝修電梯樓，且鄰近地鐵站，根據市場評估價約160萬至165萬元人民幣。然而因曾發生非正常死亡事件被標註為凶宅後，價格大幅下滑。
買家無錢令交易未能完成
凶宅三次拍賣的詳細過程顯示其困境。首次拍賣於去年11月進行，起拍價為26.6萬元人民幣，吸引92人報名參與競價，最終以105.6萬元人民幣成交。第二次拍賣於今年1月再度上架，同樣以26.6萬元人民幣起拍，最終以96.6萬元人民幣成交。然而第二次得標買家因「個人原因未能籌足資金」，最終撻訂並被扣除5萬元人民幣保證金，導致交易未完成。
此次為該凶宅第三次上架，起拍價大幅降至16.6萬元人民幣，預計4月14日開拍。截至4月1日上午，已有3人報名、1395人設提醒，吸引超過2.5萬人次圍觀。拍賣公司表示，由於前次交易未完成過戶，房屋重新進入拍賣流程。
外界分析指出，凶宅因心理因素影響流通性，價格通常需低於市場行情才具吸引力。此次起拍價大幅下降，也被視為試圖提高成交機率的策略。第二次買家因資金問題違約的情況，也凸顯法院拍賣除成交價外，仍涉及稅款、服務費等額外成本，實際支出可能遠高於預期，進一步打消購買意願。
此事件引發市場對凶宅價值與投資風險的廣泛討論，也讓不少網友質疑凶宅的投資可行性。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章