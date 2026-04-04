上海海底數據中心創全球先河　風電結合海水降溫助節能

隨着全球人工智能（AI）應用快速發展，全球對高效能算力的需求持續攀升。全球首個「海風直連」海底數據中心近日在上海臨港海域正式投入營運，透過將海上風電與海底算力融合，開創「算電一體」的綠色發展新模式。
根據《央廣網》、《IT之家》等內媒，數據的儲存處理必須經過數據中心，而這顆「數字心臟」又需大量電能。傳統陸地數據中心必須靠大量淡水和複雜製冷設備伺服器降溫，這就需要大量的電量。且經濟越發達的地區，數據處理規模越大，對算力需求越高，伺服器數量也隨之增多。
年平均水溫僅15°C
對長三角及東部沿海諸多人口密集、產業集中的城市集群而言，難以把寶貴土地資源用於建設超大型數據中心，海底成為一個新選項。「上海臨港海底數據中心」坐落在臨港以東約10公里的海域，海面以上部分總高32米，總重量達1,950噸。
上海海蘭雲數據中心科技有限公司技術中心總經理陳希恰指出，臨港海域海底8米深處的年平均水溫僅15°C，海水本身就成為最天然的散熱器，可大幅降低冷卻成本。
幾乎實現「無感延遲」
陸地數據中心的電力往往需經長距離線路輸送，沿途損耗與成本相對高。臨港海底數據中心則直接採用鄰近海上風電場供電，實現了風電與算力的無縫對接。有助於推動算力基礎設施綠色轉型，構建海陸協同算力網絡，提高算力基礎設施可靠性。
這個海底數據中心距西側臨港新片區僅10公里，因距離近，網絡延遲低至0.5毫秒，幾乎做到「無感延遲」。該中心被定位為國際數據中心的邊緣計算節點，專門承接跨境數據處理、跨國電商結算等業務，助力上海打造「國際數據港」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章