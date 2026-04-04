上海海底數據中心創全球先河　風電結合海水降溫助節能

隨着全球人工智能（AI）應用快速發展，全球對高效能算力的需求持續攀升。全球首個「海風直連」海底數據中心近日在上海臨港海域正式投入營運，透過將海上風電與海底算力融合，開創「算電一體」的綠色發展新模式。

根據《央廣網》、《IT之家》等內媒，數據的儲存處理必須經過數據中心，而這顆「數字心臟」又需大量電能。傳統陸地數據中心必須靠大量淡水和複雜製冷設備伺服器降溫，這就需要大量的電量。且經濟越發達的地區，數據處理規模越大，對算力需求越高，伺服器數量也隨之增多。