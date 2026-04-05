網紅「嘴唇發紫」被提醒檢查身體　驗出心臟病後感激粉絲救命

吉林長春一名32歲網紅因「嘴唇發紫」被粉絲多次提醒檢查身體。接受動態檢測儀後檢查出心臟出現2次心臟驟停。該網紅稱，自己完全沒有任何感覺，但監測顯示心臟曾驟停長達3秒。他表示，「感謝粉絲救我一命」，日後將戒煙戒酒、避免熬夜，保重身體。
將戒煙戒酒
根據陸媒《錦觀新聞》，該網紅吳先生表示，醫生評估心臟停搏的情況相當危險，根據監測報告已具備安裝心臟起搏器的醫學指徵。他坦言，一直以為自己身體狀況正常，從未出現過心慌或心口發悶的症狀，因此對檢查結果感到震驚。
「嘴唇發紫」為健康警示訊號
從醫學角度分析，「嘴唇發紫」更像一個健康警示訊號，而非確定的疾病診斷。嘴唇因皮膚較薄、血管分佈密集容易被觀察。當血液中去氧血紅蛋白濃度增加到一定程度時，局部就會呈現藍紫色，醫學上稱為「發紺」（cyanosis）。
嘴唇發紫實際上是肺、心臟與血液系統共同參與的結果。肺負責氣體交換，若通氣或換氣功能異常，血氧水準會下降；心臟負責循環，若結構或功能出現問題，可能致未充分氧合的血液進入體循環；血液本身若發生異常，同樣會影響氧氣的運輸與釋放能力。因此，將嘴唇發紫簡單歸咎於心臟病，推斷或未夠全面。
在判斷唇色是否異常之前，需要先釐清「甚麼才算正常的唇色？」。一項針對514名女性進行的研究顯示，天然唇色存在明顯個體差異，可歸納出53種不同的唇色類型。因此，有人唇色偏紅、有人偏暗、有人略帶紫調，這些差異本身並不指向健康問題。
在實際判斷中，比顏色深淺更重要的是唇色是否發生變化。應留意短時間內出現的明顯變化，這種從「靜態顏色」轉向「動態變化」的觀察方式，往往更接近醫學判斷的邏輯。
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