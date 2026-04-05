網紅「嘴唇發紫」被提醒檢查身體　驗出心臟病後感激粉絲救命

吉林長春一名32歲網紅因「嘴唇發紫」被粉絲多次提醒檢查身體。接受動態檢測儀後檢查出心臟出現2次心臟驟停。該網紅稱，自己完全沒有任何感覺，但監測顯示心臟曾驟停長達3秒。他表示，「感謝粉絲救我一命」，日後將戒煙戒酒、避免熬夜，保重身體。

將戒煙戒酒

根據陸媒《錦觀新聞》，該網紅吳先生表示，醫生評估心臟停搏的情況相當危險，根據監測報告已具備安裝心臟起搏器的醫學指徵。他坦言，一直以為自己身體狀況正常，從未出現過心慌或心口發悶的症狀，因此對檢查結果感到震驚。