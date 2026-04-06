內地女着塑身衣太緊勒背脊　脂肪分布異常突出兩大嚿

內地一名39歲的李姓女子（化名）花費一年時間成功減重約25公斤，卻發現後背悄然隆起兩坨硬塊，無論如何運動或節食都無法消退。上月她前往武漢市第三醫院整形外科就診，醫生研判，這是長期穿緊身塑身衣進行高強度運動，導致脂肪分布異常。 「我卻越減越糟」 《極目新聞》報道，李女士表示，為求加速瘦身效果，她在減重期間持續穿着緊身塑身衣搭配高強度運動，歷時約一年後體重雖達到理想範圍，後背肩胛區域卻出現兩處質地偏硬的隆起。「別人減肥後身材變得緊緻好看，我卻越減越糟，後背莫名多了兩個硬邦邦的『包袱』。」她說，這讓她不敢穿露背衣物，心理壓力與日俱增。

武漢市第三醫院整形外科主治醫生許其軍為李女士進行詳細檢查後，發現其雙側肩胛區皮下脂肪層異常增厚。超音波檢查進一步確認，左側肩胛處脂肪厚度達4.3厘米、右側為4.0厘米，均遠超正常範圍。許其軍醫生判斷，這是塑身衣邊緣長期壓迫肩胛骨區域，造成局部血液循環不良，進而引發脂肪分布異常所致。

局部組織持續受壓 許其軍醫生說明，背部脂肪與腹部、腿部等常見堆積部位不同，此處脂肪與周邊組織形成大量緻密的結締組織沾黏，若採傳統吸脂方式，須在徹底清除多餘脂肪的同時保護周圍神經與血管，操作難度極高。為此，醫療團隊為李女士制定個人化精細吸脂方案，在毫米級間隙內逐層剝離脂肪，手術順利完成，後背隆起明顯平整，外觀恢復自然。