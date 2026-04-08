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出版：2026-Apr-08 10:24
更新：2026-Apr-08 10:24

福建長汀私家車離奇失控墮橋 車內5人全數罹難

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福建長汀私家車離奇失控墮橋 車內5人全數罹難

福建長汀私家車離奇失控墮橋 車內5人全數罹難

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福建省龍岩市長汀縣新橋鎮於4月6日晚間發生嚴重交通意外。一輛小型私家車在行經當地橋樑時，因不明原因衝破圍欄墜入下方湍急的汀江河道。搜救人員證實車內5人已全數罹難，目前事故現場已全面封鎖，詳細肇事原因仍待釐清。

事故原因尚待釐清

綜合媒體報道，事故發生地點位於新橋鎮西南角的「汀寧橋」。現場目擊影片顯示，該橋樑為一座帶有廊道的多拱橋，一部份護欄被猛烈撞斷，事故車輛車頭嚴重受損，由救援隊出動大型吊車才將其從深水中吊起。新橋鎮政府工作人員表示，事故原因仍在調查中，目前正由縣級相關單位進行後續處置，暫不便對外透露更多細節。

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值得關注的是，事故發生時福建正處於惡劣天氣。福建省氣象台曾於4月6日傍晚發暴雨警報，預測龍岩、福州等地將出現局部大暴雨，並伴隨短時強降雨及雷暴大風等強對流天氣。龍岩市氣象局亦同步發布地質災害風險預警，提醒長汀縣新橋鎮等地因雨勢較大，發生災害風險較高。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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