高雄市場驚爆「毒春卷」157人求醫 40年老字號攤販恐賠4000萬新台幣

高雄市苓雅區正義市場日前爆出懷疑食物中毒案，截至周二(7日)上午，已有累計157人不適求醫，「元兇」相信是市場內一檔已有40年歷史的攤販所售的春卷。

台媒報道，一名受害人於本月5日在社交平台Threads發文，稱跟另外5名家人，於4日光顧涉事攤販後發病，出現持續肚瀉等症狀，其中事主肚瀉了十幾次，最終在5日凌晨看急症。事主抵達醫院時，發現急症室內已有十幾人吃了涉究春卷而不適的民眾在求醫。