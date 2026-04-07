高雄市場驚爆「毒春卷」157人求醫 40年老字號攤販恐賠4000萬新台幣

高雄市苓雅區正義市場日前爆出懷疑食物中毒案，截至周二(7日)上午，已有累計157人不適求醫，「元兇」相信是市場內一檔已有40年歷史的攤販所售的春卷。
台媒報道，一名受害人於本月5日在社交平台Threads發文，稱跟另外5名家人，於4日光顧涉事攤販後發病，出現持續肚瀉等症狀，其中事主肚瀉了十幾次，最終在5日凌晨看急症。事主抵達醫院時，發現急症室內已有十幾人吃了涉究春卷而不適的民眾在求醫。
至少肚瀉了40多次
事主稱他在發病兩日內至少肚瀉了40多次，更連續兩晚全身痠痛至睡不到覺、「就像電流電到一樣」，「躺在床上，感覺床單是刀子，接觸到皮膚就像被刀割一樣」。
他指進食涉事春卷時不覺得有異味，對於有網民質疑他們「放太久才吃」，他強調由購買到進食時間不超過2小時，而且受害人數眾多，足見「放太久」的質疑不成立。
據報157名求醫者中，迄今有最少12人檢出對沙門氏菌呈陽性反應，其中31名求醫者須留院。另據稱涉事攤販一度拒絕配合調查，並刻意藏起蛋及肉絲等關鍵食材，遭衛生局重罰144萬元新台幣，並轉交高雄地方檢察署偵辦。有高雄市議員指，受害民眾每人最高可索償30萬元新台幣，故涉事攤販有機會面臨最高逾4,000萬元新台幣的賠償。