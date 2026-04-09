39歲男北京跑去武漢 千三公里長征 遭質疑假跑問心無愧

河北衡水男子賈寧近日踏上一段長距離跑步旅程，目標是由北京一直跑到湖北武漢，全程約1300公里。他於上月23日從北京出發，至今約半個月，行程已推進至山東聊城。事件曝光後，在網上引起不少討論，有人為他送上鼓勵，也有人懷疑他並非真正完成整段跑程，只是「假跑」。

現年39歲的賈寧是河北衡水人，長年與家人在北京從事個體經營，主要從事電腦維修工作。為了鍛鍊身體，他於2017年開始跑步，其後逐漸發展成長期興趣。多年來，他每年均參與三至四場馬拉松賽事。2023年北京馬拉松期間，他以2小時56分完成比賽，達成「破三」成績。賈寧表示，自己一直希望能以最熱愛的方式，走訪中國不同城市，親身感受各地風景與人情。2024年，他首次嘗試以跑步方式前往其他地區參賽，由北京跑回家鄉衡水，參與衡水湖馬拉松，之後又從北京跑往天津，參加天津馬拉松。