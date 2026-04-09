39歲男北京跑去武漢 千三公里長征 遭質疑假跑問心無愧

河北衡水男子賈寧近日踏上一段長距離跑步旅程，目標是由北京一直跑到湖北武漢，全程約1300公里。他於上月23日從北京出發，至今約半個月，行程已推進至山東聊城。事件曝光後，在網上引起不少討論，有人為他送上鼓勵，也有人懷疑他並非真正完成整段跑程，只是「假跑」。
現年39歲的賈寧是河北衡水人，長年與家人在北京從事個體經營，主要從事電腦維修工作。為了鍛鍊身體，他於2017年開始跑步，其後逐漸發展成長期興趣。多年來，他每年均參與三至四場馬拉松賽事。2023年北京馬拉松期間，他以2小時56分完成比賽，達成「破三」成績。賈寧表示，自己一直希望能以最熱愛的方式，走訪中國不同城市，親身感受各地風景與人情。2024年，他首次嘗試以跑步方式前往其他地區參賽，由北京跑回家鄉衡水，參與衡水湖馬拉松，之後又從北京跑往天津，參加天津馬拉松。
去年曾花34天跑到上海
在長途跑步經歷之中，2025年10月的一次行程尤其受到注目。當時他由天安門廣場出發，一路南下跑往上海，全程約1,300公里，最終用34天完成行程，期間共穿壞五雙跑鞋。
至於今趟旅程，他依然選擇從天安門起步，並以在五一勞動節前到達目的地作為目標。這趟旅程賈寧並非單獨上路，而是有一名朋友騎單車陪伴，協助運送多包衣物及替換鞋等隨身物資。按目前節奏，他他平均每日跑約30公里，每天在路上的時間約5至6小時。有網民因他身形看來不算消瘦，於是質疑他是否真的持續長跑。賈寧解釋，長跑節奏偏慢，加上每日為恢復體力需大量進食，因此並未顯著變瘦。他表示，只要晚上充分休息，第二天體力大致可回復九成。
路人鼓勵成支撐力量
賈寧表示，每天不斷重複30公里的路程，除了體能上的消耗，精神狀態也容易出現疲倦與恍惚，很多時候只能靠意志撐下去。不過，沿途遇到的陌生人給予的加油與支持，成為他持續前進的重要力量。對於網民質疑，他顯得相當淡然，直言自己只會去做真正想做的事，無需向他人交代，只要問心無愧便可。他又提到，自己的社交帳號都使用實名，「我的帳號都是實名，還有甚麼比這個更真？」