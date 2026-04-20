福建男坐車被雷劈 呆坐40分鐘唔敢落車

福建省傳出駭人事件，一名車主在車內拍攝烏雲時，遭遇閃電直接擊中車輛，瞬間電光劃破天際、巨響震動車身。幸車主並未受傷，事後仍心有餘悸。

《搜狐網》報道，這名車主當時坐在車內觀察天空變化，並拿起手機拍攝烏雲景象。未料就在拍攝過程中，一道閃電突然落下，直接擊中其車輛，他心有餘悸表示，「一道閃電直接劈到車上，聲音非常大，整個人嚇傻了。」

報道指出，強烈電流瞬間通過車身，疑似造成車內電子設備短暫異常，幸車主沒有受任傷，他驚魂未定說，「我在車裡等了大概40分鐘，真的太害怕了，不敢立刻下車。」