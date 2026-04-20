福建男坐車被雷劈 呆坐40分鐘唔敢落車

福建省傳出駭人事件，一名車主在車內拍攝烏雲時，遭遇閃電直接擊中車輛，瞬間電光劃破天際、巨響震動車身。幸車主並未受傷，事後仍心有餘悸。
《搜狐網》報道，這名車主當時坐在車內觀察天空變化，並拿起手機拍攝烏雲景象。未料就在拍攝過程中，一道閃電突然落下，直接擊中其車輛，他心有餘悸表示，「一道閃電直接劈到車上，聲音非常大，整個人嚇傻了。」
報道指出，強烈電流瞬間通過車身，疑似造成車內電子設備短暫異常，幸車主沒有受任傷，他驚魂未定說，「我在車裡等了大概40分鐘，真的太害怕了，不敢立刻下車。」
法拉第籠助電流導向地面
他慶幸表示，自己能夠平安無事，是因為汽車結構形成保護作用，「多虧了『法拉第籠』（Faraday Cage）。」根據資料，汽車金屬外殼可形成所謂「法拉第籠」效應，當閃電擊中車輛時，電流會沿著車體金屬表面導向地面，而不會進入車內，因此可保護車內乘客安全。
專家提醒，儘管汽車在雷擊中具備一定保護能力，但仍需謹慎應對極端天氣。專家建議，若遇到強雷雨，應盡量避免在空曠地區行駛或停車，並優先選擇室內停車場或地下車庫；若車輛不幸遭雷擊，應留在車內觀察狀況，避免立即下車，以確保安全。
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