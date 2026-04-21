減肥｜250磅男子訂婚前參加訓練營 猝死宿舍終年32歲

為了在結婚時以最完美的狀態亮相，不少新人都會在婚前挑戰瘦身。山東一名侯姓男子因即將訂婚而參加「減肥訓練營」，豈料入營後數日便身亡，終年32歲。其家屬指責訓練營存在管理漏洞，涉事訓練營則辯稱男子死亡疑與自身疾病有關，目前當地警方已介入調查。

侯男的妹妹透露，其兄長於4月13日辦理入營手續並簽訂協議。體重115公斤（約253.5磅）的侯男繳交為期56日的封閉式減肥費用，涵蓋運動訓練、食物及住宿，期間須嚴格遵循運動和飲食計劃。協議並承諾入營期間減重35斤（約46.7磅）或三圍減至指定標準，否則免費繼續訓練至達標。