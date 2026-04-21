減肥｜250磅男子訂婚前參加訓練營 猝死宿舍終年32歲

為了在結婚時以最完美的狀態亮相，不少新人都會在婚前挑戰瘦身。山東一名侯姓男子因即將訂婚而參加「減肥訓練營」，豈料入營後數日便身亡，終年32歲。其家屬指責訓練營存在管理漏洞，涉事訓練營則辯稱男子死亡疑與自身疾病有關，目前當地警方已介入調查。
侯男的妹妹透露，其兄長於4月13日辦理入營手續並簽訂協議。體重115公斤（約253.5磅）的侯男繳交為期56日的封閉式減肥費用，涵蓋運動訓練、食物及住宿，期間須嚴格遵循運動和飲食計劃。協議並承諾入營期間減重35斤（約46.7磅）或三圍減至指定標準，否則免費繼續訓練至達標。
協議同時明確侯男不得患有心臟疾病。家屬稱死者曾於2月中旬至3月上旬接受痔瘡手術，恢復良好，入營前甚至自行騎車抵達訓練營。
訓練營工作人員指，死者入營時被要求提交體檢報告，他稱自己剛做完手術但身體狀況良好，醫院已出具報告，承諾後續補交，訓練營遂同意其先入住安頓。
入營初時肚脹不適
訓練營方面稱，按規定，所有學員入營前3日僅用於適應環境、調整飲食和熟悉師資，不安排訓練。4月15日下午4時01分，侯男反映肚子脹、排便不暢，詢問是否有瀉藥。營方回覆無法提供並建議其求醫，而且在收到資訊後一分鐘內便趕往侯某某宿舍溝通。但侯男認為已過下午4時，擔心醫生下班，決定先自行觀察次日再去醫院。
隔日被發現異常 送院不治
工作人員隔日上午按慣例叫學員起床，敲門時發現侯男狀態異常，打求救電話後將侯男送往距離訓練營直線距離不足500米的醫院。
病歷記載死者被發現平臥在床、呼之不應，見口邊血跡，無大小便失禁。他於當日上午9時45分被轉送往醫院，當時已失去意識、無自主呼吸；11時10分至15時10分，家屬堅持要求繼續搶救；下午5時11分，家屬簽署放棄搶救知情同意書；5時15分，心電圖顯示心室停搏，宣布死亡。
訓練營工作人員強調，該機構認為會方在事件中沒有任何責任。家屬拒絕驗屍，並指出侯男入營後確實沒有參加正式訓練，僅在樓梯間有過走動等輕微活動，但指訓練營處理不夠及時，這讓他們對訓練營的管理提出質疑。
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