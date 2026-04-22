21歲長子賣豬肉養6弟妹嘆無時間休息　勸父母：別再生了

湖南省邵陽市一名21歲青年，高中畢業後放棄升學夢想，與父母一起賣豬肉，扛起照顧6個弟妹的養家重擔。他每天凌晨兩時起床、殺豬分肉及擺攤直播，幾乎沒有喘息空間，最細的弟弟剛滿1歲，令他勸導父母「不要再生了」。

《極目新聞》報道，孫攀表示，他2023年高中畢業後，就開始全職為家經營豬肉檔，與父親凌晨前往屠宰場處理豬隻，再回家照顧妹妹，接著和二妹到縣城擺檔賣豬肉，中午過後還開直播向網上銷售。

孫攀說，「每天凌晨2時起床、4時回家，7時前就擺檔，下午還要直播賣豬肉，基本沒有停下來的時候。」孫攀說，家中目前有兩間豬肉檔，他和二妹經營一個，父母經營另一個，每天約賣到3頭豬，勉強維持一家人生活。