21歲長子賣豬肉養6弟妹嘆無時間休息　勸父母：別再生了

湖南省邵陽市一名21歲青年，高中畢業後放棄升學夢想，與父母一起賣豬肉，扛起照顧6個弟妹的養家重擔。他每天凌晨兩時起床、殺豬分肉及擺攤直播，幾乎沒有喘息空間，最細的弟弟剛滿1歲，令他勸導父母「不要再生了」。
《極目新聞》報道，孫攀表示，他2023年高中畢業後，就開始全職為家經營豬肉檔，與父親凌晨前往屠宰場處理豬隻，再回家照顧妹妹，接著和二妹到縣城擺檔賣豬肉，中午過後還開直播向網上銷售。
孫攀說，「每天凌晨2時起床、4時回家，7時前就擺檔，下午還要直播賣豬肉，基本沒有停下來的時候。」孫攀說，家中目前有兩間豬肉檔，他和二妹經營一個，父母經營另一個，每天約賣到3頭豬，勉強維持一家人生活。
孫攀透露，家中共有7個孩子，他排最大，二妹在3歲時從樓上摔下，左側頭骨碎裂、右肩致終身殘疾，只能一起賣豬肉。另外4個弟弟妹妹仍在讀書，最細的七弟則剛滿1歲，一出生便確診唐氏綜合症，需要接受長期照護。
羨慕別人讀大學
孫攀無奈地說，父母接連生下多個孩子，他坦言不贊成，尤其去年得知母親懷上第7胎時，更讓他情緒幾乎崩潰，「我本來就不同意再生第7個，知道的時候已經太晚了，真的快氣死了。」他坦言羨慕別人讀大學，「我也想像同齡人一樣去讀大學，或者出去打工，為自己拼一個未來，而不是拼命賺錢只為養弟弟妹妹。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章