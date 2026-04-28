五一假期前夕 文旅部宣布將整治景區 張家界少林寺麗江古城被點名

國家移民管理局預計，五一假期全國口岸將迎來出入境客流高峰，料日均出入境人次將達225萬，單日最高通關量將突破240萬人次；並料大型國際機場口岸出入境客流有明顯增長，其中上海浦東、廣州白雲和北京首都等口岸，預計日均出入境人次分別有10.2萬、5.5萬及4.9萬。毗鄰港澳陸路口岸旅客流量亦將持續高位運行，其中深圳羅湖和福田口岸預計日均出入境人員將分別達23萬及21萬人次。珠海拱北和港珠澳大橋口岸日均出入境人次，預計分別達39.6萬及12.9萬。

在五一假期前夕，文化和旅遊部周一舉行發布會，點名提及湖南張家界天門山武陵源、雲南麗江古城和玉龍雪山、黃河壺口瀑布、廣西桂林灕江、河南嵩山少林寺、貴州黃果樹瀑布及湖北武當山等景區，指根據遊客反映，景區存在價格糾紛、擁堵滯留、服務態度、安全應急及環境衛生等問題。此外，江西龍虎山、吉林長白山、安徽天柱山、四川稻城亞丁及山東嶗山，則有擺渡車(接駁車)線路不科學、價格不合理、排隊時間長及服務態度差等問題。

文化和旅遊部資源開發司司長滿宏衛稱，將採取三方面治理措施改善上述問題：一是加強督促整改，要求屬地及景按照問題清單，堅持遊客為本，逐一制定整改方案並在限期內整改。二是加強檢查，安排經常性的暗訪，並擴大收集網路資訊、加強對輿論的分析，再帶著問題清單赴現場調查，完善整改機制。三是把景區情況跟等級掛鈎，加強管理問題叢生及整改不力的景區，該降級的降級，該取消等級的取消。

文旅部亦聯合公安部及市監局，在五一假期前對旅遊強迫購物展開整治行動，針對旅行社、旅遊購物店、導遊及旅行平台重點整治虛假宣傳、「以購養遊」等問題。價格明顯低於成本的旅行團及被集中投訴的旅遊企業，將被納入重點監管對象，當局並會深入打擊無證經營等違法行為。文旅部同時聯同網信辦展開非法網絡招徠整治行動，嚴厲打擊在網上成團但結果貨不對辦的經營主體。