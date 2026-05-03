福建女食完榴槤飲白酒　兩溝中毒一度呼吸衰竭

榴槤是不少人的「心頭好」，但飲食上有禁忌，福建一名女子大嗑榴槤後又痛飲白酒，當場出現呼吸衰竭急送醫，經檢測血氧濃度只剩78%，確診是榴槤成分與酒精相互作用引起的二硫崙反應（Disulfiram-like reaction）。
引發二硫崙反應
綜合《潮新聞》、《海峽都市報》等內媒報道，近日，福建一女子和朋友聚餐時，先吃了兩大塊榴槤，隨後又喝了約200毫升白酒，結果突發頸部面部大面積泛紅，繼而全身出現大片蕁麻疹。
就醫時，她已出現胸悶呼吸困難、意識模糊、血氧飽和度一度降至78%。最終，被確診為二硫崙反應導致的呼吸衰竭。目前，該女子經緊急救治已脫離生命危險。
拉開至少3天以上
據急診科專家分析，此次險情並非單純過敏，而是榴槤成分與酒精相互作用的化學毒性反應，榴槤配酒和頭孢（常用抗生素藥）配酒一樣，因為榴槤富含多種含硫化合物，會強烈抑制肝臟當中的乙醛脫氫酶的活性，乙醛就無法進行及時代謝，大量堆積在體內：「乙醛蓄積會導致心率失常、呼吸道痙攣，嚴重時可直接導致呼吸循環衰竭，危及生命。」
專家建議，吃榴槤前後24小時內，不沾任何酒精，包括料酒、藿香正氣水等。另外，過敏體質、肝功能不好的人，榴槤與酒的間隔，還得拉開至少3天以上，以確保肝臟代謝功能恢復正常。
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