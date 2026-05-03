福建女食完榴槤飲白酒　兩溝中毒一度呼吸衰竭

榴槤是不少人的「心頭好」，但飲食上有禁忌，福建一名女子大嗑榴槤後又痛飲白酒，當場出現呼吸衰竭急送醫，經檢測血氧濃度只剩78%，確診是榴槤成分與酒精相互作用引起的二硫崙反應（Disulfiram-like reaction）。

引發二硫崙反應

綜合《潮新聞》、《海峽都市報》等內媒報道，近日，福建一女子和朋友聚餐時，先吃了兩大塊榴槤，隨後又喝了約200毫升白酒，結果突發頸部面部大面積泛紅，繼而全身出現大片蕁麻疹。

就醫時，她已出現胸悶呼吸困難、意識模糊、血氧飽和度一度降至78%。最終，被確診為二硫崙反應導致的呼吸衰竭。目前，該女子經緊急救治已脫離生命危險。