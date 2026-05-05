「作為女司機 它比我開得好」女子駕車竟只顧化妝 靠晒輔助駕駛判罰

據了解，有市民向高速交警舉報，指該名女司機在網上發布多條相關片段。警方調查後，發現其社交帳號內有多段類似內容，當中可見車輛在高速行駛期間處於輔助駕駛模式，而女司機雙手長時間離開軚盤，明顯違反行車安全原則。

浙江溫州近日發生一宗危險駕駛個案，一名女司機在高速公路行駛期間，啟動車輛的輔助駕駛系統後，竟完全放開軚盤，並做出一連串與駕駛無關的動作，包括進食、隨音樂擺動身體，甚至在行車途中化妝，過程更拍片上載至社交平台，引起公眾關注。

該名女子在多段片段中作出各種跟駕駛無關的行為，有時手持食物，有時隨著音樂擺動雙手，甚至對著鏡子化妝，完全沒有專注駕駛。警方很快鎖定涉事車輛及姓林女司機身份，並傳召她到接受調查。

辯稱「心裡」仍知自己在開車

面對警員質問，林女還辯稱「雖然我可能在幹別的事情，但是我的心裡還會想著我在開車的」。當警員質問她，若前車突然煞車，她雙手不在著軚盤上，甚至拿著東西，她還來得及反應嗎？

「作為女司機，我覺得它比我開得好」

她直言「可能我沒有想到(這一點)，因為我覺得我很相信它(輔助駕駛系統)」。她接著說出令人側目的回應，表示︰「作為女司機，我覺得它比我開得好。」

警方依法處罰林女，包括罰款200元人民幣及駕駛證扣3分。此前，早前最高人民法院已透過指導案例明確指出，車載輔助駕駛系統無法成為法律意義上的「駕駛主體」。即使啟動相關功能，實際操控與安全保障責任仍屬於駕駛者本人，不得以技術作為疏忽或違規行為的藉口。