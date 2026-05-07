腦膜炎｜食物放雪櫃2年照食 79歲老翁險死

深圳一名79歲徐姓老翁，近日因半夜起身如廁時突然全身無力跌倒，緊急送院後確診為「化膿性腦膜炎」，醫生追查原因發現，竟其長期不當飲食及雪櫃儲存食物習慣有關，情況引發關注。
確診化膿性腦膜炎
據《央視新聞》報道，徐老伯當時在家中突發肢體僵硬、雙上肢顫抖及高燒等症狀，家屬緊急將他送往醫院。入院時體溫逼近39度，並出現頸部僵硬、語言表達困難等症狀。經血液檢查與核力共振（MRI）檢查後，醫生發現其感染指數異常，腦部更出現雙側額葉硬膜下積液，一度以急性腦血管疾病合併感染性發燒收治。
住院後，徐老伯病情持續惡化，出現意識模糊、肚瀉，甚至大小便失禁等症狀。經進一步檢驗與病史分析，醫療團隊最終確診為化膿性腦膜炎（Purulent Meningitis），經治療後，老翁病情已有明顯改善。
醫生指出，引發感染的原因為「解沒食子酸鏈球菌巴斯德亞種」，該細菌可經由消化道進入血液，再侵入中樞神經系統，若未及時治療，有致命風險。
常飲用過期牛奶
進一步詢問生活習慣後發現，徐老伯長期食用雪櫃內囤積已久的食物，包括冷凍數月甚至一兩年的肉類與海鮮，甚至連過期牛奶與飲料也捨不得棄掉，繼續飲用。家屬坦言，冰箱內常有存放過久甚至發霉的食材。
醫生提醒，冰箱並非「保險箱」，低溫只能延緩細菌生長，卻無法完全殺菌，建議冰箱應每季至少清潔消毒一次；蔬果冷藏時間不宜超過一周；生熟食應分開存放，避免交叉污染；最後，務必遵守「量入為出」原則，避免食用過期或變質食品。一旦出現發燒、意識不清或神經異常等症狀，應立即求醫，以免延誤治療時機。
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