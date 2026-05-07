腦膜炎｜食物放雪櫃2年照食 79歲老翁險死

深圳一名79歲徐姓老翁，近日因半夜起身如廁時突然全身無力跌倒，緊急送院後確診為「化膿性腦膜炎」，醫生追查原因發現，竟其長期不當飲食及雪櫃儲存食物習慣有關，情況引發關注。

確診化膿性腦膜炎

據《央視新聞》報道，徐老伯當時在家中突發肢體僵硬、雙上肢顫抖及高燒等症狀，家屬緊急將他送往醫院。入院時體溫逼近39度，並出現頸部僵硬、語言表達困難等症狀。經血液檢查與核力共振（MRI）檢查後，醫生發現其感染指數異常，腦部更出現雙側額葉硬膜下積液，一度以急性腦血管疾病合併感染性發燒收治。