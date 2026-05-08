46歲飲酒網紅「醉狼」靠日飲3支白酒賺錢 因多重器官衰竭猝死

河南46歲網紅「醉狼」郭永華因長期在直播中展現驚人酒量走紅，他以每日狂飲2至3支白酒、「一口乾」飲法吸引大批粉絲，在短影音平台累積4.8萬人追蹤。怎料5月5日傳出這名飲酒型網紅，因多重器官衰竭不治身亡，引發網民震驚與唏噓。 臨終前常手震 出現明顯幻覺 家境平凡的「醉狼」，某日意外發現「拚命喝酒」能迅速帶來流量與打賞後，逐漸陷入無法自拔的惡性循環。知情人士透露，即使近年身體健康明顯惡化，他仍繼續開直播飲酒，怕一旦停止直播就會失去粉絲與收入。長期關注他的粉絲指出，「醉狼」近幾個月情緒與身體明顯變差，飲酒時經常手震、半夜獨自流淚，甚至常常喝完倒頭就睡，醒來再繼續灌酒。

「醉狼」在離世前3日狀況欠佳，知情人士透露他長時間臥床不起，嚴重手震致到無法握住東西，但仍忍不住繼續喝酒。更嚴重的是，長期酗酒導致他神經系統與肝功能都已嚴重受損，臨終前出現明顯幻覺，時而哭喊想念已故父母，時而聲稱看到奇怪影像。「醉狼」最後一條喝酒影片發布於4月30日，畫面中雙手已明顯顫抖，之後入院，最終仍因器官衰竭不治。鄰居感嘆：「他為人其實不錯，就是愛喝酒，鐵打的身體也扛不住。」

直播飲酒贏掌聲 卻賠了性命 「醉狼」身為家中經濟支柱，這些年靠直播賺到的錢，大多又用來買酒與作為醫療開支，財政並未真正改善。他離世後，遺體已迅速火化，僅留下一間破舊房屋、妻子，以及2名還未成年的女兒。網友感嘆：「那些直播裡的掌聲，最後救不了他的命。」 事實上，「醉狼」的悲劇並非個別事件，近年中國已有多名「飲酒型網紅」猝死，2024年4月，34歲的「飛飛一杯酒」（本名任飛）猝死，他生前以直播測評各種酒類聞名，經常在直播中一口氣喝掉一斤白酒。同月，35歲網紅「阿城雨哥」也因長期酗酒與暴飲暴食猝死。更早之前，2023年5月，江蘇網紅「三千哥」在直播時將4支白酒一飲而盡後猝死，年僅34歲。