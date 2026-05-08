榴槤被「退款不退貨」　賣家駕車1600公里摷垃圾桶找公道

據《澎湃新聞》、《新京報》等傳媒報道，該商家表示，買家於4月26日落單購買冷凍榴槤果肉，商品寄出後，買家於4月28日反映商品發霉，並附上照片向平台申請「僅退款」，也就是不退貨直接退款。

網購平台「退款不退貨」機制再掀爭議。河南濮陽一名出售冷凍榴槤果肉的賣家，近日指控山東德州一名買家涉嫌惡意申請「退款不退貨」。他認為對方不僅拒絕退回商品，還疑似提供與實際商品不符的榴槤發霉照片。商家為了自證清白，兩度跨省往返約1600公里，到買家住所附近摷垃圾桶蒐證。

商家指出，原本只是一筆190元人民幣的小額交易，如果真的是商品問題，願意負責賠償；但若是買家問題而造成，希望對方能道歉並歸還商品即可。沒想到後續溝通陷入僵局，讓他決定親自前往買家所在地查證。

不過商家檢視出貨影片與買家提供的照片後，認為照片中的發霉榴槤與出貨商品並不一樣，因此拒絕接受申請，希望能進一步確認商品狀況。

據了解，賣家前後共花費超過5,000元人民幣，兩度開車往返河南與山東之間，距離約1600公里。他還前往買家住處附近摷垃圾桶找證據，最後找到包裝袋，但未發現榴槤果肉。買家則稱，發霉榴槤已分外丟棄。

商家於5月6日向當地警方報案，並提交相關出貨影片、商品照片及蒐證資料。山東慶雲縣公安局徐園子派出所已於5月7日正式立案調查。

平台制度先保障買家

事件曝光後，也讓網購平台長期存在的「僅退款」爭議再次受到關注。原為提升消費者體驗，卻頻頻傳出遭少數消費者濫用，利用平台有利買家的審核漏洞，出現「白嫖」商品情況。不少賣家抱怨，當遭遇惡意退款時，平台往往優先保障消費者權益，商家線上申訴程序繁瑣且成功率低，甚至必須自行投入大量時間與金錢蒐證，才能爭取清白。