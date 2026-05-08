體育堂考試差幾秒未能滿分 少年每日狂練短跑1小時釀骨折（示意圖，非涉事圖片）

浙江一名中三男學生，因不滿意體育中考第一輪考試成績，連日來狂練短跑衝刺，每日練最少1、2小時。日前他在起跑時劇痛倒地，送院後確診為「髂前上棘撕脫性骨折」（avulsion fracture of the anterior superior iliac spine）。醫生提醒，青少年骨骼尚未完全發育，若長時間高強度運動，或增加受傷風險。 根據《潮新聞》報道，這名化名小張的學生，在第一次體育中考（即初中升高中體育考試）短跑項目中，因差幾秒未能拿到滿分，因此近半個月來，每天下課後都到操場進行高強度衝刺訓練，每次一練就是1、2個小時。

幾日前他在一次起跑時，突然感覺右側髖部像被拉扯，隨即劇烈疼痛。原本以為只是肌肉拉傷，休息幾日就會好轉，結果反而越來越痛，最後甚至連行路都有困難，被家人帶往醫院接受診治。 確診右側髂前上棘撕脫性骨折 檢查後發現小張罹患「右側髂前上棘撕脫性骨折」，醫生解釋髂前上棘位於骨盆前方，是大腿肌肉附著的重要部位。由於青春期青少年的骨骺（epiphysis）尚未完全閉合，骨頭強度相對脆弱，當進行短跑、跳躍等爆發性動作時，肌肉瞬間猛烈收縮，可能直接把一小塊骨頭從骨盆處「拉裂」。

醫生認為小張是長期疲勞累積，加上瞬間爆發施力，才導致骨折。若未妥善治療，未來可能影響運動能力，嚴重甚至出現不良於行或久坐不適等後遺症。幸小張骨折的移位不嚴重，可採取保守治療，透過休息、減少負重、復健及中西醫合併療法恢復。目前狀況穩定，但仍需一段時間復健，才能逐步恢復原有運動能力。 近年青少年運動受傷案例急增 醫生也提醒，近年青少年運動受傷案例明顯增加，尤其考試前衝刺階段更容易因過度訓練而受傷。建議運動前應先進行10至15分鐘動態熱身，並循序漸進增加訓練量，避免突然急增訓練強度。此外，若運動時出現腹股溝、髖部劇烈疼痛，應立即停止訓練並求醫，切勿勉強令傷勢惡化。