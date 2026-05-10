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中國
出版：2026-May-10 13:45
更新：2026-May-10 13:45

張藝謀實景騷現「肉胎裝」少女　被批宛如裸體過度暴露

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張藝謀實景秀《印象・劉三姐》「少女更衣」橋段。（圖／翻攝新京報）

張藝謀實景秀《印象・劉三姐》「少女更衣」橋段。（圖／翻攝新京報）

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由名導張藝謀擔任總導演的大型山水實景演出《印象·劉三姐》，近日因演出中的「少女更衣」橋段，女演員穿肉色緊身衣演出，遠看宛如裸體，被認為與劇目原有文化意涵不符，甚至造成觀眾不適。對此，營運單位回應，相關橋段是為了呈現當地民俗文化，未來將參考觀眾意見進行調整。

根據網上流傳照片，多名女性演員身穿貼近膚色的緊身服裝，在燈光與山水背景襯托下進行舞蹈演出，呈現類似「更衣」情節。有網友指出，《印象・劉三姐》作為代表廣西地方文化的重要觀光演出，長年被視為經典作品，如今卻出現疑似過度裸露的橋段，令人感到違和，希望文化旅遊主管部門介入關注。

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首演版本演員全裸

不過，網友看法兩極。部分曾實際觀賞演出的觀眾表示，坐在較後方的位置其實看不清演員細節，更多感受到的是光影、山水與舞台效果融合出的震撼氛圍；但也有人直言，近年不少旅遊實景騷都加入帶有「擦邊球」意味的演出橋段，讓人感到「一言難盡」。

事實上，《印象・劉三姐》過去就曾因尺度問題掀起討論。根據內媒報道，2004年首演版本曾設計「漁女出浴」橋段，當時甚至有女演員全裸上陣，引發外界高度關注。後來因輿論壓力，演出內容才修改為肉色服裝搭配白紗呈現。當年甚至一度傳出當地望遠鏡熱賣，只因部分觀眾想藉此觀看裸體演出內容。

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《印象·劉三姐》2004年正式公演迄今超8000場。（圖／翻攝新京報）

營運方：基於民俗文化表現需求

據《新京報》報道，對於近期爭議，桂林廣維文華旅遊文化產業有限公司表示，演員穿着肉色緊身衣的片段，是基於民俗文化表現需求，且整體演出內容皆經相關部門審核通過。工作人員也指出，觀眾入場時禁止攜帶望遠鏡，以避免過度聚焦特定畫面。對於外界批評，營運方強調，會參考觀眾回饋，盡力調整演出呈現方式。

公開資料顯示，《印象·劉三姐》於2004年正式公演，是內地首部大型山水實景演出，以廣西桂林漓江為天然舞台、十二座山峰為背景，並結合當地漁民共同參演。該劇至今已演出超過8,000場，曾獲「中國十大演出盛事獎」，也是當地最具代表性的觀光文化品牌之一。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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