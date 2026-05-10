張藝謀實景騷現「肉胎裝」少女　被批宛如裸體過度暴露

由名導張藝謀擔任總導演的大型山水實景演出《印象·劉三姐》，近日因演出中的「少女更衣」橋段，女演員穿肉色緊身衣演出，遠看宛如裸體，被認為與劇目原有文化意涵不符，甚至造成觀眾不適。對此，營運單位回應，相關橋段是為了呈現當地民俗文化，未來將參考觀眾意見進行調整。

根據網上流傳照片，多名女性演員身穿貼近膚色的緊身服裝，在燈光與山水背景襯托下進行舞蹈演出，呈現類似「更衣」情節。有網友指出，《印象・劉三姐》作為代表廣西地方文化的重要觀光演出，長年被視為經典作品，如今卻出現疑似過度裸露的橋段，令人感到違和，希望文化旅遊主管部門介入關注。