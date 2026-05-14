習特會｜黃仁勳隨行現身人民大會堂　專家估計晶片政策難有重大突破

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳臨時加入美國總統特朗普的訪華行程，引發外界關於美國是否將放寬對華高階晶片出口管制的猜測。然而，研究機構Gavekal Technologies分析師Laila Khawaja指出，黃仁勳的最後一刻登機更多反映其「遊說努力」的成果，而非美國向中國輸出晶片管制政策出現重大突破。

白宮早前公布的特朗普訪華商界代表名單中未有包括黃仁勳，引發各界質疑華府對放寬科技出口的意願有限。不過，黃仁勳隨後被目擊在阿拉斯加登上空軍一號，特朗普亦立即在社交平台發文確認邀請黃仁勳同行。根據路透報道，特朗普是在看到媒體報導黃仁勳未受邀後，於5月12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他臨時加入訪華行程。