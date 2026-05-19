老高與小茉成立8周年突取消直播 道歉稱「家裡有事」惹網民擔憂

百萬YouTuber頻道「老高與小茉」迎來成立8周年紀念，卻在5月18日發布公告，宣布取消往年慣例的周年直播慶祝活動。老高在文字公告中表示，因為家裡有些事情需要處理，經過仔細考量後，決定不舉辦相關活動，並向長期等待的粉絲致歉。

僅文字公告 未有現身

老高強調，8年的時間相當漫長，能夠持續至今，靠所有粉絲的支持與陪伴。他表示，這份陪伴本身已經是最重要的紀念，不需要透過活動來慶祝。公告中並提及會員相關資訊，說明今年的會員徽章設計，以及滿7年的超級「骨灰級」會員將獲得新的徽章顯示。