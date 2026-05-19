老高與小茉成立8周年突取消直播 道歉稱「家裡有事」惹網民擔憂

百萬YouTuber頻道「老高與小茉」迎來成立8周年紀念，卻在5月18日發布公告，宣布取消往年慣例的周年直播慶祝活動。老高在文字公告中表示，因為家裡有些事情需要處理，經過仔細考量後，決定不舉辦相關活動，並向長期等待的粉絲致歉。
僅文字公告 未有現身
老高強調，8年的時間相當漫長，能夠持續至今，靠所有粉絲的支持與陪伴。他表示，這份陪伴本身已經是最重要的紀念，不需要透過活動來慶祝。公告中並提及會員相關資訊，說明今年的會員徽章設計，以及滿7年的超級「骨灰級」會員將獲得新的徽章顯示。
此舉引發粉絲廣泛關注與擔憂，有粉絲在留言中表達關心：「希望你們一切平安」、「越看越像出事的傳聞，希望只是我們多想了」、「還是不露面，真的很不尋常」，另有粉絲呼籲老高返回螢幕前證實平安，提出「希望你們可以返回螢幕前，證實自己平安無事」。
擁有671萬粉絲的YouTube頻道「老高與小茉」4月底曾上載影片，久未現身的小茉驚喜「發聲」回歸，立刻引發網友熱烈迴響：「小茉的聲音！好想念」，但也有網友留言：「我怎麼感覺像是合成的」、「我覺得這部片的好多句話，都在測試我們是否感覺出來，影片已經交給AI製作…細思極恐」。
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