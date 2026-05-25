奶茶漏放兩枝飲管 江蘇女以飲管狂掟店員︰惹到我算你倒楣

江蘇連雲港一間飲品店近日爆發客人向職員「掟飲管」事件。一名女子因店員漏放兩枝飲管，竟當場暴走，不但狂罵店員，還多次向櫃台猛砸物品、以飲管擲向男店員臉部，整段過程被閉路電視拍下後在網路瘋傳，引發大批網友撻伐。
事件發生於5月21日。涉事女子當時購買兩杯奶茶準備送朋友，由於店內訂單繁忙，年輕男店員疑似一時疏忽，忘記將飲管放入外賣袋。女子離開後發現少了兩條飲管，隨即怒氣沖沖折返店家理論。
職員道歉 女子不接受
從閉路電視影片可見，女子一進店便情緒激動，高聲質問店員服務態度。儘管男店員第一時間不斷道歉，希望平息衝突，但女子完全不接受，反而越講越激動。
期間她多次抓起櫃台上的飲管，擲向店員臉部及身上，男店員只能舉手遮擋，全程無還口也無反擊，最後甚至被逼退到牆角，場面相當狼狽。
聲稱好心支持店家生意
女子還邊罵邊嗆聲：「你算甚麼東西？」、「惹到我算你倒楣！」並聲稱自己是「好心支持店家生意」。過程中她還一度捲起袖子作勢動手，甚至企圖搬起裝飲管的容器，最後沒有成功。
緒發洩後，女子最後拿走一大堆飲管離開現場，留下滿地狼藉。
相關影片引發熱議，一面倒地批評女顧客「花幾塊錢真不把服務員當人了？」「少放兩枝飲管跟刨她祖墳一樣，這麼癲的人」「怎麼現在的人戾氣這麼重？至於嘛」「有個買奶茶的錢就高人一等嗎」「報警！賠償損失！」
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5月21日，连云港一女子在奶茶店，因店员疏忽少给两根吸管，在店员已经道歉的情况下，女子大发雷霆，多次拿吸管砸店员 pic.twitter.com/Re2xU0KKTj— iPaul (@iPaulCanada) May 24, 2026