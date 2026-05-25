奶茶漏放兩枝飲管 江蘇女以飲管狂掟店員︰惹到我算你倒楣

江蘇連雲港一間飲品店近日爆發客人向職員「掟飲管」事件。一名女子因店員漏放兩枝飲管，竟當場暴走，不但狂罵店員，還多次向櫃台猛砸物品、以飲管擲向男店員臉部，整段過程被閉路電視拍下後在網路瘋傳，引發大批網友撻伐。

事件發生於5月21日。涉事女子當時購買兩杯奶茶準備送朋友，由於店內訂單繁忙，年輕男店員疑似一時疏忽，忘記將飲管放入外賣袋。女子離開後發現少了兩條飲管，隨即怒氣沖沖折返店家理論。

職員道歉 女子不接受

從閉路電視影片可見，女子一進店便情緒激動，高聲質問店員服務態度。儘管男店員第一時間不斷道歉，希望平息衝突，但女子完全不接受，反而越講越激動。