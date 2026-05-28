塞爾維亞第一夫人上海掃貨 一小時購入3套西裝及1件旗袍

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）夫婦近日訪華，塞國第一夫人塔瑪拉（Tamara Vučić）昨日（5月27日）現身上海開啟購物模式，她一小時橫掃3套西裝、1件旗袍，還與偶遇的小朋友飛吻互動，氣氛熱烈。
《中新網》報道，陪同丈夫到中國訪問的塞爾維亞第一夫人塔瑪拉，昨天上午現身上海南外灘輕紡面料市場，展開輕鬆逛街行程，現場氣氛熱絡，被形容「開啟買買買模式」。
塔瑪拉一邊參觀店鋪、一邊與店主交流，手上幾乎沒有停過挑選商品。不足1小時內，她已購入3套西裝、1件旗袍，展現濃厚興趣與高效率「掃貨」節奏。
著迷中國衣料服飾設計
報道指出，她在購物過程中非常愉快，還不時與偶遇的小朋友互動，做出飛吻動作並開懷大笑，現場氛圍輕鬆友好。有在場人士形容，她對中國衣料與服飾設計表現出高度興趣，行程堪稱文化與潮流體驗之旅。
至於他的丈夫武契奇5月26日前往北京小米汽車廠參觀，並試坐小米YU7。武契奇幽默表示車太貴「買不起」，但買了4個小米SU7 Ultra模型、1個小米SU7 Ultra冰箱貼，還對為他擔任講解的小米集團副總裁、首席財務官林世偉問「在哪裡付款」。
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Tamara Vucic, wife of #Serbian President Aleksandar Vucic tried on a Qipao (cheongsam) and couldn't put it down, exclaiming, "I like it so much!" #ChinaCulture pic.twitter.com/r4l7HgfMg8— China News 中国新闻网 (@Echinanews) May 26, 2026