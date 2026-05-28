塞爾維亞第一夫人上海掃貨 一小時購入3套西裝及1件旗袍

塔瑪拉一邊參觀店鋪、一邊與店主交流，手上幾乎沒有停過挑選商品。不足1小時內，她已購入3套西裝、1件旗袍，展現濃厚興趣與高效率「掃貨」節奏。

《中新網》報道，陪同丈夫到中國訪問的塞爾維亞第一夫人塔瑪拉，昨天上午現身上海南外灘輕紡面料市場，展開輕鬆逛街行程，現場氣氛熱絡，被形容「開啟買買買模式」。

著迷中國衣料服飾設計

報道指出，她在購物過程中非常愉快，還不時與偶遇的小朋友互動，做出飛吻動作並開懷大笑，現場氛圍輕鬆友好。有在場人士形容，她對中國衣料與服飾設計表現出高度興趣，行程堪稱文化與潮流體驗之旅。

至於他的丈夫武契奇5月26日前往北京小米汽車廠參觀，並試坐小米YU7。武契奇幽默表示車太貴「買不起」，但買了4個小米SU7 Ultra模型、1個小米SU7 Ultra冰箱貼，還對為他擔任講解的小米集團副總裁、首席財務官林世偉問「在哪裡付款」。