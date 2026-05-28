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中國
出版：2026-May-28 12:33
更新：2026-May-28 12:33

塞爾維亞第一夫人上海掃貨 一小時購入3套西裝及1件旗袍

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塞爾維亞第一夫人和小朋友互動。（圖／翻攝新浪微博）。

塞爾維亞第一夫人和小朋友互動。（圖／翻攝新浪微博）。

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塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）夫婦近日訪華，塞國第一夫人塔瑪拉（Tamara Vučić）昨日（5月27日）現身上海開啟購物模式，她一小時橫掃3套西裝、1件旗袍，還與偶遇的小朋友飛吻互動，氣氛熱烈。

《中新網》報道，陪同丈夫到中國訪問的塞爾維亞第一夫人塔瑪拉，昨天上午現身上海南外灘輕紡面料市場，展開輕鬆逛街行程，現場氣氛熱絡，被形容「開啟買買買模式」。

塔瑪拉一邊參觀店鋪、一邊與店主交流，手上幾乎沒有停過挑選商品。不足1小時內，她已購入3套西裝、1件旗袍，展現濃厚興趣與高效率「掃貨」節奏。

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塞爾維亞第一夫人塔瑪拉（Tamara Vučić）對中國衣料與服飾設計表現出高度興趣。（網上圖片） 塞爾維亞第一夫人塔瑪拉（Tamara Vučić）在上海購物掃貨。（網上圖片） 塞爾維亞第一夫人塔瑪拉（Tamara Vučić）在上海購物掃貨。（網上圖片）

著迷中國衣料服飾設計

報道指出，她在購物過程中非常愉快，還不時與偶遇的小朋友互動，做出飛吻動作並開懷大笑，現場氛圍輕鬆友好。有在場人士形容，她對中國衣料與服飾設計表現出高度興趣，行程堪稱文化與潮流體驗之旅。

至於他的丈夫武契奇5月26日前往北京小米汽車廠參觀，並試坐小米YU7。武契奇幽默表示車太貴「買不起」，但買了4個小米SU7 Ultra模型、1個小米SU7 Ultra冰箱貼，還對為他擔任講解的小米集團副總裁、首席財務官林世偉問「在哪裡付款」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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