山東農業局欠債3年未還　民企以無人機追討

橫幅上寫著「商河農業局：三年了快還錢！」。（圖／翻攝《上游新聞》）

山東一間民企因政府部門商河農業局長期拖欠合約款項，放飛無人機「追債」引發網路關注。畫面顯示，無人機升空拉起紅色橫額，上面寫著「商河農業局：三年了快還錢！」。當局對此回應稱，正協商解決此事。

中標通知書顯示，涉事企業2023年5月中標商河縣政府採購小麥「一噴三防」專案，標的金額120多萬元人民幣。負責人高先生說，公司實際中標的並非一個標段而是6個標段，合約總額超過360萬元。

使用無人機噴灑農藥

中標項目為使用無人機噴灑農藥以防病、防蟲、防乾熱風，屬農業農村部門撥付的專項資金。高先生稱，公司僅用7天就完成項目，但款項卻長期都沒有消息。