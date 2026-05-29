山東農業局欠債3年未還　民企以無人機追討

山東一間民企因政府部門商河農業局長期拖欠合約款項，放飛無人機「追債」引發網路關注。畫面顯示，無人機升空拉起紅色橫額，上面寫著「商河農業局：三年了快還錢！」。當局對此回應稱，正協商解決此事。
中標通知書顯示，涉事企業2023年5月中標商河縣政府採購小麥「一噴三防」專案，標的金額120多萬元人民幣。負責人高先生說，公司實際中標的並非一個標段而是6個標段，合約總額超過360萬元。
使用無人機噴灑農藥
中標項目為使用無人機噴灑農藥以防病、防蟲、防乾熱風，屬農業農村部門撥付的專項資金。高先生稱，公司僅用7天就完成項目，但款項卻長期都沒有消息。
高先生提供的一份落款時間為2024年12月17日、加蓋商河縣農業農村局公章的還款協議顯示，公司提供服務的專案防治費用共計368.49萬元，農業農村局已支付27萬元，拖欠341.49萬元。雙方約定分期還款：2025年1月26日前支付50萬元，同年10月底前付150萬元，2026年1月底前支付141.49萬元。
分期還款 仍拖欠280萬
然而，高先生直指協議簽署後的執行情況令人失望。第一筆應付50萬元僅轉帳40萬元，第2筆應付150萬元只給10萬元，第3筆應付141.49萬元僅支付5萬元，迄今仍有280多萬元遲遲未結。高先生說，公司員工有家庭困難、老人患病等情況，長期拖欠款項嚴重影響企業經營。
傳媒致電商河縣農業農村局辦公室，工作人員稱對細節「不太了解」，建議諮詢農業技術科。記者再致電該科室電話無人接聽，再次聯絡辦公室時，另一位工作人員稱自己「剛來，不清楚業務」。商河縣農業農村局負責人在5月26日下午回應表示，已與高先生通電話正協商解決。
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