遼寧翁點火清理楊絮遇強風　燒毀停車場20輛新車

遼寧省大連市近日發生一起停車場火燒車事故，一名74歲老翁為了清理路面堆積的楊絮，竟以打火機點火焚燒，未料在強風吹拂下火勢迅速失控，波及鄰近停車場，造成20輛待交付的新電動車被嚴重燒毀，部分車輛甚至只剩下焦黑骨架。
74歲翁為清理健身步道棉絮釀火燒車
事件發生於5月30日，大連市甘井子區一個停車場突然竄出火勢。網路流傳畫面顯示，現場濃煙密布，多輛停放整齊的汽車接連起火燃燒，由於車輛間距相當接近，火勢短時間內迅速擴散，不少車輛被燒得面目全非。
目擊者表示，發現火情後立即報警，消防與警方接獲通報後迅速趕抵現場灌救，火勢最終獲得控制，火災未造成任何人員傷亡。
根據當地消防部門及警方調查，起火原因並非車輛自燃，而是一名74歲王姓男子所引發。警方指出，王男當天發現道路及台階周邊堆積大量楊絮，認為影響日常散步與運動，便以打火機點燃部分楊絮，嘗試清理環境。
然而當天風勢較強，楊絮本身極易燃燒，火苗迅速隨風蔓延，最終引燃停車場內停放的新能源汽車，造成重大財產損失。
警方表示，王男涉嫌觸犯失火罪，目前已被拘捕，全案仍在進一步調查中。
楊柳易燃 極短時間內快速燃燒
消防專家指出，楊柳絮內部結構鬆散，含有大量空氣與植物油脂，加上表面覆蓋細小絨毛，因此燃點極低。一旦接觸明火，往往會在極短時間內快速燃燒，並隨風飄散擴大火勢。
專家提醒，每年春夏交替期間是楊柳絮大量飄散季節，切勿以點火方式處理堆積的楊絮、落葉或雜草，以免釀成火災。若因此導致財物損失、傷亡或公共安全事故，除須負擔民事賠償責任外，更可能被控。
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