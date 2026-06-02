遼寧翁點火清理楊絮遇強風　燒毀停車場20輛新車

遼寧省大連市近日發生一起停車場火燒車事故，一名74歲老翁為了清理路面堆積的楊絮，竟以打火機點火焚燒，未料在強風吹拂下火勢迅速失控，波及鄰近停車場，造成20輛待交付的新電動車被嚴重燒毀，部分車輛甚至只剩下焦黑骨架。

74歲翁為清理健身步道棉絮釀火燒車

事件發生於5月30日，大連市甘井子區一個停車場突然竄出火勢。網路流傳畫面顯示，現場濃煙密布，多輛停放整齊的汽車接連起火燃燒，由於車輛間距相當接近，火勢短時間內迅速擴散，不少車輛被燒得面目全非。