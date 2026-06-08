離婚爭產「自爆貪腐」　前國企幹部擁近億資產被調查

內地一對已離婚近20年的老夫妻，近日因財產分割對簿公堂，雙方在法庭上互揭對方「家底」，意外揭發兩人以公職身分退休，竟擁近一億元人民幣資產，引發法院質疑其財產來源，最終將案件移送公安機關及紀檢監察部門進一步調查。 離婚爭產官司變反腐線索 據《大風新聞》引述中國裁判文書網公布的一份判決書顯示，1954年出生的王姓男子與1956年出生的張姓女子於1976年結婚，並於2007年協議離婚。不過王男提出雙方離婚時並未實際分割夫妻共同資產，因此向法院提起訴訟，要求分配總價值高達9870萬元人民幣的共同財產，涉及14間房屋。

判決書指出，王男其實早在訴訟前就曾於江蘇徐州法院提出相同主張，當時請求分割的財產金額甚至高達1.4億元人民幣。案件後來因管轄權問題移送至上海市普陀區法院審理。

案件審理過程中，雙方接連拋出驚人說法。王男指控，張女在離婚前後陸續取得多筆鉅額資產，包括1000萬元人民幣借款、2500萬元人民幣退贓款、3200萬元人民幣投資退股款，以及超過3000萬元人民幣煤炭代理費收入等，另有數百萬元人民幣債權及巨額股票投資紀錄。 張女則反擊指出，王男名下除擁有上海、北京及鄭州等地房屋外，還持有數百萬元人民幣債權及多項海外金融商品，包括理財產品、信託基金及港幣資產。此外，王男銀行帳戶在短短一年多內的資金流就高達3160萬元人民幣。

公職退休擁近億元人民幣資產 疑與收入不相稱 法院調查發現，王男長年在鐵路系統及國企任職，2016年以副廳級幹部身分退休；張女則曾任公安系統民警，後調至上海相關單位工作，目前同樣已退休。

法院認為，兩人過去皆屬國企及國家機關工作人員，但訴訟中揭露的財產規模極為龐大，明顯與其正常薪酬收入不相稱。更關鍵的是，雙方均無法對鉅額財產來源提出合理說明，因此案件已超出一般民事糾紛範疇，涉及刑事犯罪嫌疑。 上海市普陀區法院最終裁定駁回王男起訴，並依相關規定將案件移送公安機關調查，同時將相關線索移交紀檢監察部門進一步調查，以釐清是否涉及貪污、受賄或其他違法情事。 消息曝光後，引發網友熱議，不少人戲稱這起案件是「離婚離出反貪腐成果」、「夫妻反目成最佳線人」，也有人認為，若非雙方為了爭奪財產互揭底細，這些鉅額資產或至今仍難以曝光。