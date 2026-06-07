黎家盈空間站單手操作狀態佳 神二十三乘組有序推進在軌任務

中國載人航天工程官方微博周日公布神舟二十三號乘組最新在軌片段，包括本港航天員、載荷專家黎家盈在中國空間站工作的情況。可見她精神奕奕，經常笑露笑容，又曾單手操作儀器，與另外兩位航天員均狀態甚佳。
神舟二十三號升空約周後，3位航天員已逐步適應微重力環境，目前已適應空間站的微重力環境，有序推進各項在軌任務。官方在微博發布《天宮TV》新一集，展示黎家盈與指令長朱楊柱、航天駕駛員張志遠一同交流及協作的情況，三人不時聊天說笑，氣氛融洽。
三人在小桌享用太空餐
片段可見身穿淺藍色工作服的黎家盈在失重狀態下，曾以單手操作儀器，另一隻手則扶着空間站設備保持平衡，神情輕鬆。她亦曾改穿粉色工作服在艙內工作，又不時流露招牌笑容。另一幕則拍到三人在小桌旁享用太空餐，旁邊還放置了一棵向日葵。
畫面同時記錄神舟二十三號與神舟二十一號乘組「太空會師」，以及完成「在軌交接」的情況。兩個乘組共6名航天員在軌輪換期間一度共同生活及工作，其後神二十三乘組透過直播觀看神二十一乘組返回地球的過程。
中國載人航天工程表示，神舟二十三號乘組在軌期間將展開逾百項科學與應用項目，範疇涵蓋空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學及航天新技術等，作為載荷專家的黎家盈，將與兩名隊友共同完成相關實驗。