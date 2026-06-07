黎家盈空間站單手操作狀態佳 神二十三乘組有序推進在軌任務

中國載人航天工程官方微博周日公布神舟二十三號乘組最新在軌片段，包括本港航天員、載荷專家黎家盈在中國空間站工作的情況。可見她精神奕奕，經常笑露笑容，又曾單手操作儀器，與另外兩位航天員均狀態甚佳。

神舟二十三號升空約周後，3位航天員已逐步適應微重力環境，目前已適應空間站的微重力環境，有序推進各項在軌任務。官方在微博發布《天宮TV》新一集，展示黎家盈與指令長朱楊柱、航天駕駛員張志遠一同交流及協作的情況，三人不時聊天說笑，氣氛融洽。