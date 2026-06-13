熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jun-13 07:00
更新：2026-Jun-13 07:00

中國避暑景點｜河北承德清涼 貴陽六盤水及貴陽氣溫宜人

分享：
中國避暑景點｜河北承德清涼 貴陽六盤水及貴陽氣溫宜人

中國避暑景點｜河北承德清涼 貴陽六盤水及貴陽氣溫宜人

adblk4

盛夏來臨，從香港到各大城市，紛紛被30多度的高溫籠罩，熱得令人難耐。若想遠離城市燥熱，尋覓一處夏天平均氣溫只有20度出頭、滿眼青山綠水的度假好去處，今天所介紹的這4個避暑勝地絕對值得一去！

文章出處：「當代中國」網站

河北承德：皇家夏都 藏於燕山的清涼秘境

說起中國最經典的避暑勝地，承德一定榜上有名。

地處河北燕山山脈腹地的承德，四周群山環抱，天然阻擋盛夏滾滾熱浪，市區夏季平均氣溫僅22℃。早在清代，皇室便相中這片清涼之地，耗時數十年修建避暑山莊，作為皇家夏季處理政務、休養遊玩的專屬之地。

adblk5

避暑山莊可謂是承德的「靈魂」所在，園區內蒼勁古松連綿成蔭，湖泊、平原、山林、宮殿層次交錯，剛踏入園區便能明顯感受到氣溫下降數度。

位於承德的避暑山莊是清代皇家御用園林，也是中國現存最大皇家園林。園內融南北園林與塞外山水風貌，曾為皇室避暑理政之地，列入世界文化遺產。（圖片來源：視覺中國） 小布達拉宮又稱普陀宗乘之廟，仿拉薩布達拉宮形制建造，依山壘砌紅白藏式殿宇，是承德外八廟裏規模最宏偉的藏傳佛教古寺。（圖片來源：視覺中國） 木蘭圍場位於承德圍場滿族蒙古族自治縣，毗鄰內蒙古邊境，曾是清代皇家獵苑，廣袤草原與山林交錯，秋林絢麗，塞外風光獨具韻致。（圖片來源：視覺中國） 河北塞罕壩國家森林公園，地處承德圍場北端、冀蒙交界，原屬木蘭圍場腹地，歷經人工造林築起萬頃林海，林草湖澤交織、四季風光迥異。（圖片來源：視覺中國）

除了皇家園林，避暑山莊外的外八廟依山而建，融合漢、藏、蒙等多個民族的建築風格，漫步山林古寺之間，清風夾着草木香氣，氛圍悠遠寧靜。

不同於南方城市的濕熱，承德空氣乾爽通透，白日遊覽景區舒適自在，到了傍晚氣溫會進一步降低，因此外出散步還需要披上薄外套。

承德兼具厚重歷史底蘊與天然清涼氣候，若喜愛人文古迹，或想感受皇家夏日生活，承德絕對是個十分不錯的選擇。

延伸閲讀：河南與河北以黃河為界？不對了｜神州冷知識

貴州六盤水：中國涼都 高原上的天然冷氣機

adblk6

位於貴州西部烏蒙高原的六盤水，憑藉常年20℃左右的平均氣溫，收穫「中國涼都」的美譽，是一座天然避暑之城。這裏海拔適中，常年雲霧環繞連綿群山，陽光溫和不灼人，整個盛夏幾乎沒有高溫天氣。

六盤水最具代表性的景點，當屬烏蒙大草原。只見萬畝草甸翠綠無垠，成群牛羊悠閒漫步，山頂的巨型風車隨風緩緩轉動，刹那還以為置身在遙遠的塞外高原。在這裏露營、野餐或騎馬，抬頭即是澄澈藍天，是遠離塵囂的絕佳去處。

丹霞山護國寺建於明朝，寺內收藏了許多浮雕藝術，包括光緒皇帝御賜的寶物，有藏經、袈裟、玉印、金缽等。（圖片來源：視覺中國） 六盤水烏蒙大草原，擁有40多個自然風光和人文景觀景點，像是有草原牧場、河龍灘口溶洞、十里畫廊等，讓人猶如置身塞外。（圖片來源：視覺中國） 北盤江第一橋連接着貴州六盤水與雲南曲靖，高565米，相等於約200層樓高，曾是世界第一高橋。（圖片來源：視覺中國） 妥樂村擁有長約1,000米的古驛道，屬於茶馬古道的一部分，秋天銀杏盛開的時候，整個村落都被染上鮮艷的鵝黃色。（圖片來源：視覺中國）

除了宜人的自然風景，六盤水同樣擁有豐富的人文景觀等待大家探索，像是古代著名探險家徐霞客曾親臨過的丹霞山、茶馬古道之一的妥樂村、有中國版「大峽谷」和世界橋梁博物館之稱的北盤江大峽谷等，自然與人文在此交織，讓六盤水的旅程既有風景，也有故事。

比起其他熱門旅遊城市，六盤水的遊客較少，逛景點也不擁擠，不會有那種開發過度的吵鬧，不管是自駕玩一圈，還是短住幾天，都非常合適。

貴州貴陽：林城天然氧吧 森林裏的清涼省會

adblk7

下一站同樣在貴州，是坐落於中心地帶的貴陽。

這座城市被連片原始森林緊緊環繞，因而得名「林城」。極高的森林覆蓋率讓層層綠樹隔絕了滾滾熱氣，貴陽市區夏季平均氣溫僅22℃，空氣濕潤涼爽，滿城草木帶來充足的負氧離子，行走街頭，彷彿置身天然氧吧。

黃果樹瀑布為中國第一大喀斯特瀑布，白水河自70餘米的崖壁傾瀉飛濺，水霧彌漫，氣勢磅礴。（圖片來源：Shutterstock） 黔靈山公園，又稱黔南第一山，山林鬱翠、古寺藏幽，幸運的話還能看到野生獼猴出沒。（圖片來源：視覺中國） 青岩古鎮，是貴陽花溪的一座石頭古鎮，已有600多年歷史，昔日曾是明代軍屯，青石板街巷古建林立，滿載黔地民俗韻味。（圖片來源：視覺中國） 甲秀樓，矗立於貴陽南明河巨石之上的明代名樓，歷經數次重修，為貴陽地標古建，白日山水環抱、入夜燈影動人。（圖片來源：視覺中國）

那麽，到底要如何玩轉這座「林城」？以下這幾個景點不能錯過！

位於貴陽市區內的黔靈山公園鬱鬱蔥蔥，沿着山道向上行，不時還能偶遇野生靈猴，山林間鳥鳴聲此起彼伏，滿眼翠綠讓人暑氣全消。

而青岩古鎮則保留了完整的石板街巷，古色古香的民居錯落有致，鎮上特色小吃多不勝數，像是滷豬腳、玫瑰冰粉等等。若想親水消暑，天河潭是不二之選，瀑布、溶洞、溪流相映成趣，山間的溪水冰爽宜人。

延伸閲讀：夏日泛舟遊荔波小七孔 沉醉詩畫般的貴州山水

adblk8

雲南昆明：最美春城 四季如春的避暑天堂

雲南昆明素有「春城」之稱，這份溫潤舒適的氣候並非只屬於春天，而是一年四季都能擁有相同的體驗！

受滇池大面積湖水調節氣溫，加上雲南高原獨特地形加持，昆明夏季平均氣溫維持在23℃上下，全年極少出現30℃以上的酷熱天氣，因此是個絕佳的避暑勝地。

昆明的清涼，藏在市區的湖邊，也藏在周邊的山水之間。市區內，滇池與翠湖公園滿目蔥鬱，湖風徐徐吹散悶熱，沿湖散步賞水鳥，愜意自在。

昆明石林坐落於昆明石林彝族自治縣，為世界自然遺產。歷經億萬年溶蝕造就喀斯特奇石森林，素有天下第一奇觀美名。（圖片來源：視覺中國） 滇池是昆明高原淡水湖，秋冬時分，成群紅嘴海鷗會飛來棲息，大家可臨岸投食互動，湖光鳥影相映，是昆明一道獨特的風景。（圖片來源：Shutterstock） 撫仙湖坐落於雲南玉溪市境內，總面積212平方公里，是雲南第三大湖，自古有水下古城的神秘傳説。（圖片來源：視覺中國）

若想到近郊遊玩，搭車或自駕約一小時，便可抵達撫仙湖。這裏湖水清澈見底，涼得透心，不管是乘船遊湖還是淺灘踩水，都讓人暑氣全消。途中還可順道一遊地質寶庫石林風景區，感受喀斯特地貌的壯麗奇景。

事不宜遲，不妨從這四座避暑勝地挑選一處心儀目的地出發，有山有水有涼風，度過一場完全不被高溫打擾的愜意夏日旅程！

柴灣角街在荃灣　街名跟木材有關？｜香港街道故事

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務