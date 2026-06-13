中國避暑景點｜河北承德清涼 貴陽六盤水及貴陽氣溫宜人

避暑山莊可謂是承德的「靈魂」所在，園區內蒼勁古松連綿成蔭，湖泊、平原、山林、宮殿層次交錯，剛踏入園區便能明顯感受到氣溫下降數度。

位於貴州西部烏蒙高原的六盤水，憑藉常年20℃左右的平均氣溫，收穫「中國涼都」的美譽，是一座天然避暑之城。這裏海拔適中，常年雲霧環繞連綿群山，陽光溫和不灼人，整個盛夏幾乎沒有高溫天氣。 六盤水最具代表性的景點，當屬烏蒙大草原。只見萬畝草甸翠綠無垠，成群牛羊悠閒漫步，山頂的巨型風車隨風緩緩轉動，刹那還以為置身在遙遠的塞外高原。在這裏露營、野餐或騎馬，抬頭即是澄澈藍天，是遠離塵囂的絕佳去處。

除了宜人的自然風景，六盤水同樣擁有豐富的人文景觀等待大家探索，像是古代著名探險家徐霞客曾親臨過的丹霞山、茶馬古道之一的妥樂村、有中國版「大峽谷」和世界橋梁博物館之稱的北盤江大峽谷等，自然與人文在此交織，讓六盤水的旅程既有風景，也有故事。 比起其他熱門旅遊城市，六盤水的遊客較少，逛景點也不擁擠，不會有那種開發過度的吵鬧，不管是自駕玩一圈，還是短住幾天，都非常合適。 貴州貴陽：林城天然氧吧 森林裏的清涼省會

下一站同樣在貴州，是坐落於中心地帶的貴陽。 這座城市被連片原始森林緊緊環繞，因而得名「林城」。極高的森林覆蓋率讓層層綠樹隔絕了滾滾熱氣，貴陽市區夏季平均氣溫僅22℃，空氣濕潤涼爽，滿城草木帶來充足的負氧離子，行走街頭，彷彿置身天然氧吧。

雲南昆明：最美春城 四季如春的避暑天堂 雲南昆明素有「春城」之稱，這份溫潤舒適的氣候並非只屬於春天，而是一年四季都能擁有相同的體驗！ 受滇池大面積湖水調節氣溫，加上雲南高原獨特地形加持，昆明夏季平均氣溫維持在23℃上下，全年極少出現30℃以上的酷熱天氣，因此是個絕佳的避暑勝地。 昆明的清涼，藏在市區的湖邊，也藏在周邊的山水之間。市區內，滇池與翠湖公園滿目蔥鬱，湖風徐徐吹散悶熱，沿湖散步賞水鳥，愜意自在。