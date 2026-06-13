中國避暑景點｜河北承德清涼 貴陽六盤水及貴陽氣溫宜人

盛夏來臨，從香港到各大城市，紛紛被30多度的高溫籠罩，熱得令人難耐。若想遠離城市燥熱，尋覓一處夏天平均氣溫只有20度出頭、滿眼青山綠水的度假好去處，今天所介紹的這4個避暑勝地絕對值得一去！
文章出處：「當代中國」網站
河北承德：皇家夏都 藏於燕山的清涼秘境
說起中國最經典的避暑勝地，承德一定榜上有名。
地處河北燕山山脈腹地的承德，四周群山環抱，天然阻擋盛夏滾滾熱浪，市區夏季平均氣溫僅22℃。早在清代，皇室便相中這片清涼之地，耗時數十年修建避暑山莊，作為皇家夏季處理政務、休養遊玩的專屬之地。
避暑山莊可謂是承德的「靈魂」所在，園區內蒼勁古松連綿成蔭，湖泊、平原、山林、宮殿層次交錯，剛踏入園區便能明顯感受到氣溫下降數度。
除了皇家園林，避暑山莊外的外八廟依山而建，融合漢、藏、蒙等多個民族的建築風格，漫步山林古寺之間，清風夾着草木香氣，氛圍悠遠寧靜。
不同於南方城市的濕熱，承德空氣乾爽通透，白日遊覽景區舒適自在，到了傍晚氣溫會進一步降低，因此外出散步還需要披上薄外套。
承德兼具厚重歷史底蘊與天然清涼氣候，若喜愛人文古迹，或想感受皇家夏日生活，承德絕對是個十分不錯的選擇。
延伸閲讀：河南與河北以黃河為界？不對了｜神州冷知識
貴州六盤水：中國涼都 高原上的天然冷氣機
位於貴州西部烏蒙高原的六盤水，憑藉常年20℃左右的平均氣溫，收穫「中國涼都」的美譽，是一座天然避暑之城。這裏海拔適中，常年雲霧環繞連綿群山，陽光溫和不灼人，整個盛夏幾乎沒有高溫天氣。
六盤水最具代表性的景點，當屬烏蒙大草原。只見萬畝草甸翠綠無垠，成群牛羊悠閒漫步，山頂的巨型風車隨風緩緩轉動，刹那還以為置身在遙遠的塞外高原。在這裏露營、野餐或騎馬，抬頭即是澄澈藍天，是遠離塵囂的絕佳去處。
除了宜人的自然風景，六盤水同樣擁有豐富的人文景觀等待大家探索，像是古代著名探險家徐霞客曾親臨過的丹霞山、茶馬古道之一的妥樂村、有中國版「大峽谷」和世界橋梁博物館之稱的北盤江大峽谷等，自然與人文在此交織，讓六盤水的旅程既有風景，也有故事。
比起其他熱門旅遊城市，六盤水的遊客較少，逛景點也不擁擠，不會有那種開發過度的吵鬧，不管是自駕玩一圈，還是短住幾天，都非常合適。
貴州貴陽：林城天然氧吧 森林裏的清涼省會
下一站同樣在貴州，是坐落於中心地帶的貴陽。
這座城市被連片原始森林緊緊環繞，因而得名「林城」。極高的森林覆蓋率讓層層綠樹隔絕了滾滾熱氣，貴陽市區夏季平均氣溫僅22℃，空氣濕潤涼爽，滿城草木帶來充足的負氧離子，行走街頭，彷彿置身天然氧吧。
那麽，到底要如何玩轉這座「林城」？以下這幾個景點不能錯過！
位於貴陽市區內的黔靈山公園鬱鬱蔥蔥，沿着山道向上行，不時還能偶遇野生靈猴，山林間鳥鳴聲此起彼伏，滿眼翠綠讓人暑氣全消。
而青岩古鎮則保留了完整的石板街巷，古色古香的民居錯落有致，鎮上特色小吃多不勝數，像是滷豬腳、玫瑰冰粉等等。若想親水消暑，天河潭是不二之選，瀑布、溶洞、溪流相映成趣，山間的溪水冰爽宜人。
雲南昆明：最美春城 四季如春的避暑天堂
雲南昆明素有「春城」之稱，這份溫潤舒適的氣候並非只屬於春天，而是一年四季都能擁有相同的體驗！
受滇池大面積湖水調節氣溫，加上雲南高原獨特地形加持，昆明夏季平均氣溫維持在23℃上下，全年極少出現30℃以上的酷熱天氣，因此是個絕佳的避暑勝地。
昆明的清涼，藏在市區的湖邊，也藏在周邊的山水之間。市區內，滇池與翠湖公園滿目蔥鬱，湖風徐徐吹散悶熱，沿湖散步賞水鳥，愜意自在。
若想到近郊遊玩，搭車或自駕約一小時，便可抵達撫仙湖。這裏湖水清澈見底，涼得透心，不管是乘船遊湖還是淺灘踩水，都讓人暑氣全消。途中還可順道一遊地質寶庫石林風景區，感受喀斯特地貌的壯麗奇景。
事不宜遲，不妨從這四座避暑勝地挑選一處心儀目的地出發，有山有水有涼風，度過一場完全不被高溫打擾的愜意夏日旅程！