湖南網紅收狂迷「炸彈包裹」　直播引爆致毀容

湖南省永州市一名擁有百萬粉絲的網紅「思思Alora」，遭一名瘋狂男粉絲潑灑腐蝕性液體、寄速遞包裹爆炸品等多次嚴重傷害行為，造成其臉部與上肢燒傷，案件近日在法庭審理，男粉絲否認「危害公共安全」，辯稱是兩人「情感糾紛」。

臉部頸部雙臂2至3級燒傷

女網紅「思思Alora」表示，2025年10月15日清晨，她準備帶著年幼的女兒出門，隨手拿起門口鞋架上的一個速遞紙盒，紙盒突然「轟」的一聲爆炸，火光瞬間吞噬了思思，爆炸造成她臉部、頸部、雙臂大面積2至3級嚴重燒傷，部分皮膚甚至角質化變硬。而引爆炸彈的，竟然是自學反偵察技術的劉姓男粉絲。