湖南網紅收狂迷「炸彈包裹」　直播引爆致毀容

湖南省永州市一名擁有百萬粉絲的網紅「思思Alora」，遭一名瘋狂男粉絲潑灑腐蝕性液體、寄速遞包裹爆炸品等多次嚴重傷害行為，造成其臉部與上肢燒傷，案件近日在法庭審理，男粉絲否認「危害公共安全」，辯稱是兩人「情感糾紛」。
臉部頸部雙臂2至3級燒傷
女網紅「思思Alora」表示，2025年10月15日清晨，她準備帶著年幼的女兒出門，隨手拿起門口鞋架上的一個速遞紙盒，紙盒突然「轟」的一聲爆炸，火光瞬間吞噬了思思，爆炸造成她臉部、頸部、雙臂大面積2至3級嚴重燒傷，部分皮膚甚至角質化變硬。而引爆炸彈的，竟然是自學反偵察技術的劉姓男粉絲。
狂迷涉4次襲擊 包括嘗試製造車禍
報道表示，這並非劉男第一次下毒手，警方透露，現年27歲的劉男，從2025年5月起，就對思思展開至少4次襲擊，且都故意選她直播時下手，包括在思思父母家門口放置自製炸彈，並看著直播畫面「遙距引爆」；還曾在思思戶外直播時跟蹤女方，於車胎放置「三角釘」，企圖製造車禍；以及躲在思思家外，透過窗戶向其女兒臥室噴射腐蝕性強酸溶液等。
至於為何要這麼做，劉男辯稱兩人有「情感糾紛」，直斥思思「她欺騙了我的感情」， 控方指控劉男「以危險方法危害公共安全罪」，目前案件仍進一步審理中。
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