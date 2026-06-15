山東3億「智慧監測」工程傳豆腐渣醜聞 混凝土底座極易碎

綜合《羊城晚報》及《大象新聞》等報道，劉姓舉報人表示，位於山東省濟濰高速沿線的北斗監測系統項目，施工有嚴重問題。根據原定規劃，這項項目將在山東省內外多條高速公路沿線，部署約 5000套北斗高精度監測終端，但他在施工現場拍攝的畫面，卻發現高科技神話的另一面。

一項耗資3億人民幣、攸關用路人安全的內地工程「北斗高精度重大新基建智慧監測系統」，傳出「脆皮底座」，支撐精密監測儀器的混凝土底座，用手輕輕用力就碎開，引發關注。

畫面中，號稱要支撐高精密監測儀器的混凝土底座，用手輕輕用力就碎裂，鐵鎚隨便敲幾下就當場鬆散成粉末。他懷疑部分底座內部沒有實心灌漿，而是塞滿了隨手撿來的碎石，僅僅在表面抹上一層水泥砂漿進行「偽裝」。

對此，項目承建方負責人回應表示，「5000套設備的施工是陸續進行的，中間確實有一部分達不到質量要求。但在驗收之前，業主一定會要求去檢測、發現問題、處理問題，最終達到驗收標準。」

然而，這番「驗收前會過關」的說辭很快被戳破，有媒體6月13日採訪，發現底座外觀較為平整、粉飾，但若拿起鐵鎚輕輕敲擊，底座依然瞬間裂開，而散落的混凝土塊仍然可以用手分開，品質疑與劉男爆料時相似。事件曝光後引發關注，相關單位表示將了解牽情。