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中國
出版：2026-Jun-21 14:40
更新：2026-Jun-21 14:40

車Cam直擊｜廣東公路汽車被雷擊中即熄火　全車無人受傷

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行車記錄器拍下前車遇雷擊全過程。（圖／翻攝微博）

行車記錄器拍下前車遇雷擊全過程。（圖／翻攝微博）

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廣東珠海高速日前上演汽車被雷劈中一幕！一輛行駛中的汽車遭遇雷擊，瞬間火花四濺，後車車Cam拍下過程，目擊者直呼自己「距前車僅百來米，越想越後怕」。

網傳影片中，雷雨天氣中一道閃電驟然落在行駛車輛旁，強光閃過之後車輛直接熄火。綜合傳媒報導，6月18日傍晚17時，梅先生駕車途經西部沿海高速公路，前方行駛的車輛周邊驟然亮起刺眼白光，第一次這麼近距離感受閃電威力，讓梅先生倍感震撼並將影片放上網。

珠海交警工作人員表示收到車主報警，對方稱突然看到一道閃光，車就熄火了，不確定閃電是否擊中車輛。

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交警到場核查後表示，暫無法判定閃電是否直接擊中車身，但車輛已出現明顯故障，後續被拖車轉移至高速公路外，全車人員均未受傷。

行雷閃電自保小貼士｜（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜應立刻走進建築物躲避並留在室內（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜切勿在高處或空曠地方逗留（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜切勿觸摸天線、鐵絲網等金屬裝置（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜切勿進行水上活動（消防處）

專家解釋法拉第籠發揮作用

不少人疑惑，雷電威力巨大，為何車內人員能不受傷？專家解釋，汽車金屬車身構成天然「法拉第籠」（Faraday cage），雷電產生的電流會順著車體外殼傳導，再經由潮濕輪胎匯入地面，車內空間電場幾乎不受影響，能形成有效防護。

專家提醒，雷電容易損毀車輛電路與外部零部件，遭遇雷擊後切勿開門下車，留在車內等待救援才是安全做法。

而針對雷雨出行，氣象專家提供「雙30」防護原則，一是計時30秒，看見閃電後若30秒內聽見雷聲，代表雷電距離不足十公里，需立刻前往室內躲避；二是等候30分鐘，最後一次聽見雷聲後，至少等待半小時再外出活動。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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