給阿嬤的情書｜ 橄欖菜是橄欖還是菜？完美組合配粥

鏡頭一轉，阿嬤走進廚房，撥弄火爐上一鍋黑色的食物。那鍋食物，就是潮汕特產橄欖菜。

或許有人覺得橄欖菜看起來有點「暗黑料理」，惟潮汕人會說，它是粥的絕配。熱騰騰的白粥放上一小匙橄欖菜，米香與橄欖菜的油潤芳香完美結合，鹹香開胃。潮汕人愛吃粥，橄欖菜是生活一部份。 橄欖菜製作技藝可追溯至宋明時期，有數百年歷史。傳說一位勤儉持家婦人，不想浪費被颱風刮下來的未熟橄欖，遂撿回去和芥菜同煮，沒想到卻發明了一種經典「鹹雜」（配粥小菜）。是的，製作橄欖菜材料有橄欖，又有芥菜。 黑橄欖做的？青橄欖才對！

說橄欖菜還得提到一個「誤區」：因為橄欖菜是黑褐色，有人「想當然」地認為它是黑橄欖做的。不過，潮汕人會糾正他們說，橄欖菜的材料是青橄欖，汕頭潮陽金灶和澄海南溪的青橄欖都很有名。它之所以是黑色，是熬製過程中，材料裏的「單寧」與鐵質產生了天然氧化反應。 有潮汕人會說，在潮汕地區，黑橄欖被稱為「烏欖」。雖然烏欖同樣是「欖」，同樣能作為配粥小菜，可是烏欖的「欖」與（青）橄欖的「欖」讀音不同，若用潮汕話讀出「橄欖菜」三字，就知道它用的是青橄欖，不是黑橄欖了。

欖菜肉碎炒豆角夠經典 觀眾是否記得電影剛開場時有這一幕：阿嬤意外地得知念想了大半生的丈夫，原來已離世近60年，她又是沒崩潰、沒激動，只是靜靜地走到外面去洗橄欖。她洗的青橄欖，正是做橄欖菜的材料。 現在人們生活節奏愈來愈快，像阿嬤那樣自家製橄欖菜的潮汕人漸少。當然，大家對橄欖菜的「需求」不減，只是為了省時省力，更多人選擇從市場買來製成品。