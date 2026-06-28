從《詠春》到《給阿嬤的情書》 深圳出品電影成功非僥倖

導演藍鴻春在論壇上說：「我們力求不杜撰歷史，不虛構生活，不曲解情懷，每一個鏡頭、每一段情節都紮根生活，源自於真實的人生。真實是我們作品的生命線，求真求實也讓我們的作品去除了浮躁的濾鏡，只剩下人間煙火。」 祖籍潮州的他，十多年前來到深圳時，只是一個拍攝紀錄片的新人，如今已是深圳影視產業聯合會副會長。他相信，是深圳的自由空間成就了他。 2019年，深圳在全國率先發起小成本電影扶持計劃，首創「藝術把控+發行護航」雙軌制，從劇本路演、拍攝製作、後製送審等「一站式」全流程陪伴。這個機制後來升級為「凡星計劃」，提供「政策扶持+科技賦能+產業協同」孵化體系。《給阿嬤的情書》正是通過這個計劃，獲得「深圳宣傳文化發展專項資金」支持。 直至今天，已有20餘部影片走完這套流程並成功在院線發行。

《詠春》：「國家+省+市」三級資金產物 深圳的扶持不止於小成本電影。2026年1月於加拿大完成全球第300場演出的深圳原創舞劇《詠春》，正是「國家+省+市」三級資金支持下的產物。 《詠春》獲2022年度國家藝術基金、廣東省文藝精品（文藝人才）專項扶持資金，以及深圳市宣傳文化基金共同資助。它由中共深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，由中國舞壇「雙子星」、著名舞劇編導周莉亞、韓真擔任總編導。這兩位通過龍華區「文化名家」引進機制落户深圳，獲得工作室場地及項目扶持，為《詠春》奠定創作根基。

自2022年於深圳首演後，《詠春》全球巡迴足跡遍及54座城市，以「舞武融合」將詠春拳與香雲紗兩大非遺推向國際。 值得注意的是，演出所在的加拿大多倫多梅里迪安中心劇院（Meridian Hall），是首次接納中國舞劇長期駐演，標誌着《詠春》在國際主流演出市場的地位。隨着影響力提升，《詠春》更與比亞迪、國泰航空等知名品牌合作推出文化IP，也被視為帶動「文化出海」的典範。 《驚蟄無聲》：「i開拍」小程序助高效取景 在拍攝方面，深圳一套高效率的服務體系也發揮作用。由著名導演張藝謀執導的《驚蟄無聲》，拍攝期間便得到深圳全力協助。

2026年春節期間上映的《驚蟄無聲》，由國家安全部指導創作、深圳市委宣傳部支持拍攝、深圳廣播電影電視集團、深圳電影製片廠聯合出品。電影上映半個月總票房便突破11億元，氣勢如虹。 影片在深圳上百處地標取景，能夠順利完成拍攝，得益於深圳一套高效率的服務體系—深圳影視產業綜合服務平台及其數字應用「i開拍」小程序。該平台由深圳市委宣傳部和市文化廣電旅遊體育局指導打造，目的是解決劇組面臨的場地審批難、設備租賃散、協調部門多等難題。

「i開拍」整合超過1,000個深圳影視取景地的可視化場地庫，讓劇組高效完成前期勘景；同時協調公安、城管、交通等多部門，快速處理夜景燈光調配、航拍審批等事宜，使拍攝更順利。 張藝謀讚嘆：「在深圳拍攝，能感受到一座城市對影視創作的系統性尊重與支持。」製片人也說：「『i開拍』大大降低了協調成本，讓我們能把更多精力投入到創作本身。」 《奇迹》：央地共創 開拓精品文化新平台 從資金、人才到服務，深圳更攜手國家級平台開創微短劇精品化路徑。

《奇迹》的誕生，是深圳制度創新與國家級資源深度對接的產物。早在2024年，深圳便在全國率先出台微短劇產業扶持政策；2025年推出修訂版，從劇本創作、拍攝製作到發行上映給予全鏈條支持。2026年3月，政策再升級，扶持方向擴展至11個領域，最高可獲500萬元資助。 中央廣播電視總台影視劇紀錄片中心主任、短劇集《奇迹》總監製梁紅說：「與深圳市委宣傳部攜手打造《奇蹟》，是總台在短劇精品化道路上的一次大膽探索與創新實踐。」她認為，《奇迹》正是雙方引領短劇業態從「流量賽道」走向「價值驅動」的積極實踐。