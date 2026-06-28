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中國
出版：2026-Jun-28 07:00
更新：2026-Jun-28 07:00

從《詠春》到《給阿嬤的情書》 深圳出品電影成功非僥倖

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從《詠春》到《給阿嬤的情書》 深圳出品電影成功非僥倖

從《詠春》到《給阿嬤的情書》 深圳出品電影成功非僥倖

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成本僅1,400萬、全素人演出的《給阿嬤的情書》票房至今已衝破15億，創下小成本電影逆襲神話。

近年，「深圳出品」屢創佳績！從舞劇《詠春》全球300場，到電影《驚蟄無聲》上映即刷新11億票房，再到微短劇《奇迹》斬獲11個大獎。如此佳績是怎樣打造的呢？

文章出處：「當代中國」網站

《給阿嬤的情書》：受惠於「小成本電影扶持計劃」

在深圳國際會展中心舉行的第二十二屆深圳文博會現場，「深圳原創文藝精品」展區內，正播放着《給阿嬤的情書》，場內論壇也討論着這部深圳電影界的神話。

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深圳文化藝術產業漸具規模！2025年深圳規上文化及相關產業企業3904間，實現營業收入超1.5億元，同比增長16.6%，產業規模穩居全國前列。圖為第二十二屆深圳文博會內深圳文藝精品專區。（網上圖片） 《給阿嬤的情書》投資成本1400萬元，男女主角都是素人，沒有「大咖」，小成本電影計劃扶持下的佳作。（圖片來源：《給阿嬤的情書》官方劇照） 《給阿嬤的情書》自放映以來一直火熱，深圳不少地方都設有與電影有關的打卡元素，吸引市民前來遊玩及消費。圖為位於深圳福田區卓悅中心。（圖片來源：視覺中國） 《給阿嬤的情書》導演藍鴻春(右)十多年前從潮州來到深圳，抓緊了深圳的「小成本電影扶持計劃」，前後推出了三部潮州電影，他深受深圳自由創作空間所吸引。（圖片來源：《給阿嬤的情書》官方劇照） 深圳是全國最早發起「小成本電影扶持計劃」，至今已有20餘部影片走完這套流程並成功在院線發行。圖片來源：深圳影視產業聯合會公眾號）

導演藍鴻春在論壇上說：「我們力求不杜撰歷史，不虛構生活，不曲解情懷，每一個鏡頭、每一段情節都紮根生活，源自於真實的人生。真實是我們作品的生命線，求真求實也讓我們的作品去除了浮躁的濾鏡，只剩下人間煙火。」

祖籍潮州的他，十多年前來到深圳時，只是一個拍攝紀錄片的新人，如今已是深圳影視產業聯合會副會長。他相信，是深圳的自由空間成就了他。

2019年，深圳在全國率先發起小成本電影扶持計劃，首創「藝術把控+發行護航」雙軌制，從劇本路演、拍攝製作、後製送審等「一站式」全流程陪伴。這個機制後來升級為「凡星計劃」，提供「政策扶持+科技賦能+產業協同」孵化體系。《給阿嬤的情書》正是通過這個計劃，獲得「深圳宣傳文化發展專項資金」支持。 直至今天，已有20餘部影片走完這套流程並成功在院線發行。

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《詠春》：「國家+省+市」三級資金產物

深圳的扶持不止於小成本電影。2026年1月於加拿大完成全球第300場演出的深圳原創舞劇《詠春》，正是「國家+省+市」三級資金支持下的產物。

《詠春》獲2022年度國家藝術基金、廣東省文藝精品（文藝人才）專項扶持資金，以及深圳市宣傳文化基金共同資助。它由中共深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，由中國舞壇「雙子星」、著名舞劇編導周莉亞、韓真擔任總編導。這兩位通過龍華區「文化名家」引進機制落户深圳，獲得工作室場地及項目扶持，為《詠春》奠定創作根基。

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《詠春》的舞蹈由中國舞壇「雙子星」、著名舞劇編導周莉亞、韓真擔任，她們二人通過龍華區「文化名家」引進機制落户深圳，是深圳積極吸引文化人才的明證。（圖片來源：視覺中國） 《詠春》全球巡迴足跡遍及54座城市，並配合IP及文化活動，被視為深圳「文化出海」的典範。圖為葉問太太以香雲紗為夫織造衣裳的一幕。（圖片來源：視覺中國） 《詠春》內舞蹈演員的衣服是以中國非遺香雲紗織造，配以優美舞姿向外傳揚中國的優秀文化。（圖片來源：《詠春》劇照） 《詠春》由中共深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，「國家+省+市」三級資金支持而成。深圳市政府希望透過全球巡迴演出，向世界宣揚中國文化。（圖片來源：視覺中國）

自2022年於深圳首演後，《詠春》全球巡迴足跡遍及54座城市，以「舞武融合」將詠春拳與香雲紗兩大非遺推向國際。

值得注意的是，演出所在的加拿大多倫多梅里迪安中心劇院（Meridian Hall），是首次接納中國舞劇長期駐演，標誌着《詠春》在國際主流演出市場的地位。隨着影響力提升，《詠春》更與比亞迪、國泰航空等知名品牌合作推出文化IP，也被視為帶動「文化出海」的典範。

《驚蟄無聲》：「i開拍」小程序助高效取景

在拍攝方面，深圳一套高效率的服務體系也發揮作用。由著名導演張藝謀執導的《驚蟄無聲》，拍攝期間便得到深圳全力協助。

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2026年春節期間上映的《驚蟄無聲》，由國家安全部指導創作、深圳市委宣傳部支持拍攝、深圳廣播電影電視集團、深圳電影製片廠聯合出品。電影上映半個月總票房便突破11億元，氣勢如虹。

影片在深圳上百處地標取景，能夠順利完成拍攝，得益於深圳一套高效率的服務體系—深圳影視產業綜合服務平台及其數字應用「i開拍」小程序。該平台由深圳市委宣傳部和市文化廣電旅遊體育局指導打造，目的是解決劇組面臨的場地審批難、設備租賃散、協調部門多等難題。

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《驚蟄無聲》體現了深圳高科技及現代化的一面，是向外宣揚深圳城市發展的有力工具。（圖片來源：《驚蟄無聲》劇照） 張藝謀讚嘆：「在深圳拍攝，能感受到一座城市對影視創作的系統性尊重與支持。」（圖片來源：視覺中國） 《驚蟄無聲》超過絕大部分場景都取自深圳，以「i開拍」小程序在網上搜尋及堪察場景，大大提升了取景效率。（圖片來源：《驚蟄無聲》劇照） 深圳影視產業綜合服務平台及其數字應用「i開拍」小程序，是深圳投資設立的平台，目的讓在深圳從事藝術工作的創作人能夠更方便找到理想的地方進行創作。圖為易烊千璽飾演的嚴迪在電影中為追捕疑犯走進崗廈北地鐵站的一幕。（圖片來源：深圳地鐵官網）

「i開拍」整合超過1,000個深圳影視取景地的可視化場地庫，讓劇組高效完成前期勘景；同時協調公安、城管、交通等多部門，快速處理夜景燈光調配、航拍審批等事宜，使拍攝更順利。

張藝謀讚嘆：「在深圳拍攝，能感受到一座城市對影視創作的系統性尊重與支持。」製片人也說：「『i開拍』大大降低了協調成本，讓我們能把更多精力投入到創作本身。」

《奇迹》：央地共創 開拓精品文化新平台

從資金、人才到服務，深圳更攜手國家級平台開創微短劇精品化路徑。

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《奇迹》的誕生，是深圳制度創新與國家級資源深度對接的產物。早在2024年，深圳便在全國率先出台微短劇產業扶持政策；2025年推出修訂版，從劇本創作、拍攝製作到發行上映給予全鏈條支持。2026年3月，政策再升級，扶持方向擴展至11個領域，最高可獲500萬元資助。

中央廣播電視總台影視劇紀錄片中心主任、短劇集《奇迹》總監製梁紅說：「與深圳市委宣傳部攜手打造《奇蹟》，是總台在短劇精品化道路上的一次大膽探索與創新實踐。」她認為，《奇迹》正是雙方引領短劇業態從「流量賽道」走向「價值驅動」的積極實踐。

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中央廣播電視總台影視劇紀錄片中心主任、《奇迹》總監製梁紅認為，《奇蹟》是引領短劇業態從「流量賽道」走向「價值驅動」，賦予微短劇更有意義的一次嘗試。圖為奇迹其中一集《AI時代》講述深圳以機械人作家務助理的現象。（圖片來源：《奇迹》海報） 中央廣播電視總台與深圳市委宣傳部共創的短劇集《奇迹》，共24集微短劇，快速講述深圳特區45年來的發展變遷，迎合年輕人的閱讀節奏。（圖片來源：《奇迹》海報）

從《給阿嬤的情書》的小成本神話、《詠春》的全球巡演、《驚蟄無聲》的服務體系，到《奇迹》的央地共創，深圳正以「資金—人才—服務—平台」的政策鏈，讓原創文藝精品不斷湧現。

延伸閱讀：《詠春》全球巡演爆火 深圳原創舞劇帶動文化出海？｜灣區文化

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本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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