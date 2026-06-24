「1點點」涉竄改有效日期及使用隔夜食材 內地手搖飲品店爆食安風波後發聲明致歉

「1點點」涉竄改有效日期及使用隔夜食材 內地手搖飲品爆食安風波後發聲明致歉

內地知名台式手搖飲品牌「1點點」近日被傳媒踢爆多間門市存在食品安全問題，包括涉嫌竄改食材有效日期標籤、使用隔夜過期原料等，官方今日（6月24日）發道歉聲明，宣布涉事門市即刻停業整頓，並啟動解約程序，同時全面展開門市稽核作業。 員工被指製作飲品時未配戴口罩手套 據《中國食品安全報》調查，多間「1點點」門市被發現疑似將已過保存期限的芒果原料重新貼標後繼續使用，部分茶葉原料更缺乏生產日期、保存期限及製造商資訊，或影響產品。此外，部分員工在製作飲品過程中未配戴口罩、手套，甚至佩戴飾品直接接觸食材，引發食品衛生疑慮。

事件曝光後迅速登上社交平台熱搜，許多消費者質疑品牌管理機制是否出現漏洞。對此，「1點點」在聲明中表示，對於媒體揭露的問題深感自責與歉意，已第一時間成立專案小組調查，除要求涉事門市立即停業外，也將依加盟管理規範對違規人士從嚴處分，「絕不姑息、絕不手軟」。