內媒揭假滅火筒合格證產業　假證只需6毫人民幣(有片)

《新京報》近日揭發內地滅火筒維修保養行業的造假問題。有印刷廠老闆以低至每張6毫（人民幣，下同）的價格，印製假的「維修合格證」，並按客戶要求使用正規公司的名稱及二維碼，以應付消防檢查。
報道指，印刷廠老板王明（化名）大量印刷假滅火筒維修合格證，客戶提供當地消防維修保養公司全稱及溯源二維碼，他便能完整複製所有資訊，包括使用單位、維修日期、水壓測試等10項內容。王明當場演示為浙江某企業打印100張合格證，每張售價僅6毫。此外，內地電商平台亦有出售假維修合格證，單價從2元至十多元不等，部分店舖銷量達數千單，買家多為小店舖，用以應付消防檢查。
除印刷假維修合格證外，王明同時經營「維修保養」滅火筒，其從小店回收舊滅火筒，僅進行簡單加壓、充粉、更換破損喉管等處理，便貼上假證以25元至50元售出，遠低於正規維修價格，其工作環境及流程均不符合內地相關法律規範，並未對滅火筒進行氣密性測試、水壓試驗等工序。對於簡化維修流程，王明表示「沒工夫，只要有壓就不拆。洗洗就行，沒粉的加點粉。」
北京某消防器材銷售有限公司負責人向《新京報》表示，如今行業內違規造假者大行其道，堅守標準的公司，其生存空間不斷被擠壓，讓不少正規商家陷入經營困境。
報道引述消防專家指，目前內地的消防檢查多以外觀核查為主，即檢查人員僅查看維修合格證上的有效期及壓力指標，極少進行實質抽樣檢測，令不法商家有機可乘。