內媒揭假滅火筒合格證產業　假證只需6毫人民幣(有片)

《新京報》近日揭發內地滅火筒維修保養行業的造假問題。有印刷廠老闆以低至每張6毫（人民幣，下同）的價格，印製假的「維修合格證」，並按客戶要求使用正規公司的名稱及二維碼，以應付消防檢查。

報道指，印刷廠老板王明（化名）大量印刷假滅火筒維修合格證，客戶提供當地消防維修保養公司全稱及溯源二維碼，他便能完整複製所有資訊，包括使用單位、維修日期、水壓測試等10項內容。王明當場演示為浙江某企業打印100張合格證，每張售價僅6毫。此外，內地電商平台亦有出售假維修合格證，單價從2元至十多元不等，部分店舖銷量達數千單，買家多為小店舖，用以應付消防檢查。